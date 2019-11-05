В «Алтайэнергосбыте» рассказали, как не допустить дополнительных расходов за электроэнергию

Новости 05.11.2019 12:05 1971

Эксперты компании провели круглый стол для своих клиентов, где объяснили как избежать рисков повышения расходов на знергоснабжение в связи с изменением законодательства и даже как заработать на энергопотреблении.

К чему готовиться потребителям электроэнергии?

Как отметил начальник управления розничных рынков электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Алексей Батюк, сегодня «как никогда близка к практической реализации» законодательная инициатива о введении платы за максимальную резервируемую мощность для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых она имеется. С 1 июля 2020 года в России ее планируется включать в плату за услугу по передаче электроэнергии.

АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надежных потребителей электроэнергии Новости 29.10.2019 12:15 Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО» 539

Суть изменений такова. Сегодня предприятия и организации платят за фактически потребляемую сетевую мощность. При этом у многих из них максимальная мощность, заявленная в документах на техприсоединение, заметно выше. Разность этих двух показателей и составляет резервируемую максимальную мощность (РММ). Проект постановления правительства предлагает потребителям или отказаться от избыточной мощности, или платить за нее. По словам Алексея Батюка, потребитель будет оплачивать РММ, если за расчетный период и последние 12 месяцев он выбрал менее 60% максимальной мощности. Для предприятий ЖКХ льготы пока не предусмотрены, однако активно обсуждается возможность их введения для структур, занимающихся водоснабжением, предприятий горнодобывающей отрасли и воинских частей.

Проект постановления предусматривает переходный период:

с 1 июля 2020 года нужно будет оплачивать 5% РММ,

с 1 июля 2021 года — 10%,

с 1 июля 2022 года — 15%,

с 1 июля 2023 года — 20%,

с 1 июля 2024 года — 60%,

с 1 июля 2025 года — 100%.

Как это выглядит на практике?

Приведем пример. У потребителя максимальная мощность — 110 кВт, фактически потребляет 10 кВт. В этом случае РММ составляет 100 кВт. (110 кВт – 10 кВт), то есть меньше 60%. С 1 июля 2020 года предприятие заплатит только за 5% от РММ, то есть только за 5 кВт, которые пойдут плюсом к фактическим 10 кВт. Но даже при таком расчете получается, что оплата за услуги по передаче электроэнергии возрастет в 1,5 раза.

С 1 июля 2025 года платить придется за 100% РММ. Фактически это значит, что для данного потребителя стоимость услуги по передаче электроэнергии может возрасти в 11 раз, объяснил Алексей Батюк, начальник управления розничных рынков АО «Алтайэнергосбыт».

По словам генерального директора АО «Алтайэнергосбыт» Валерия Нагорнова, нововведения могут коснуться каждого хозяйствующего субъекта, независимо от размера бизнеса, поэтому компания старается помочь своим клиентам своевременно отреагировать на изменения.

«Мы всегда стремимся оказать практическую поддержку, когда видим, что у наших клиентов и партнеров возникают риски повышения расходов на энергоресурсы или, напротив, перспективы их снижения, связанные с совершенствованием технологий или изменением законодательства», - подчеркнул Валерий Нагорнов и пригласил всех заинтересованных обращаться в энергокомпанию за помощью и консультациями.

Как не только сэкономить, но и заработать на энергопотреблении

«Алтайэнергосбыт» озвучил неожиданное предложение – оказывается, организации и предприятия могут не только экономить, но и зарабатывать на своем энергопотреблении. Всё это возможно благодаря проекту по управлению спросом на электрическую энергию. По словам начальника управления оптового рынка электроэнергии Татьяны Воеводиной, целью данной программы стало снижение цен на оптовом рынке в часы пиковых нагрузок в энергосистеме через компании – агрегаторы. Одним из агрегаторов управления спросом является АО «Алтайэнергосбыт».

Инициаторами проекта стало Минэнерго РФ и системный оператор. С 1 июля в стране уже был запущен «пилотный» вариант. Общий механизм таков. Потребитель совместно с агрегатором определяет объём мощности, который по команде системного оператора должен снизить в определённый период времени. По факту выполнения команды на снижение энергопотребления до обговорённого ранее объёма и в часы, определённые системным оператором, потребитель получает денежные средства.

Снижать нагрузку необходимо на два или четыре часа не менее одного и не более пяти раз в месяц. Договор на снижение нагрузки заключается с АО «Алтайэнергосбыт».

Названы лучшие потребители электроэнергии

Под занавес круглого стола крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии на Алтае выразил признательность своим добросовестным клиентам, вручив награды национальной премии «Золотая опора» - 2019.

Гран-при конкурса получили заринское ООО «Холод» и АО «Горно-Алтайский аэропорт». Всего разными наградами были отмечены 40 предприятий Алтайского края и Республики Алтай, выбранные более чем из 13,4 тысяч потребителей-юридических лиц.

Ежегодный конкурс проводится среди клиентов энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт». Премия вручается компаниям, демонстрирующим высокую платёжную дисциплину, а также активно внедряющих энергоэффективность в своих предприятиях.