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Как школьники из Алтайского края проводят каникулы?

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Первые каникулы нового учебного года, стартовавшие в Алтайском крае 27 октября, продлятся до 4 ноября. В этот период в регионе и по России пройдет несколько мероприятий, в которых будут задействованы более 200 тысяч школьников. Об этом сообщает краевое Министерство образования и науки.

В период осенних каникул проходят Международные и Всероссийские конкурсы и соревнования, в которых принимают участие более 4 тысяч школьников из городов в районов края. В мероприятия вовлечены дети из Кулундинского, Ключевского, Крутихинского, Новичихинского, Угловского, Троицкого, Тальменского районов и городов Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский. Все они отстаивают честь Алтайского края.

Уже в период с 25 по 29 октября дети приняли участие в Международном фестивале «Москва – столица театральная», который проходил в столице России. Примерно в этот же период в Санкт-Петербурге начался Всероссийский художественный конкурс «АРТ-БАТЛ ГОРОДОВ». Мероприятие в рамках Национальной премии детского патриотического творчества продлится вплоть до последнего дня каникул - 4 ноября.

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Что качается столицы Алтайского края, то 70 учеников успели посоревноваться в очном этапе Краевого предметного марафона по математике и физике, который состоялся в Барнауле 26 октября. Кроме того, более 100 учащихся приняли участие в Краевом конкурсе «Шаг в профессию». Он проходил в Белокурихе с 25 по 27 октября.

С 28 по 30 октября в Барнауле прошел Краевой форум детских и молодежных объединений «Содружество», который собрал более 200 участников, а с 29 по 31 октября состоялись Федерально-окружные соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее». География участников затронула Сибирско-Дальневосточные федеральные округа России. Здесь тоже не обошлось без участия школьников из Алтайского края.

На каникулах, для учеников есть место и спорту. Прямо сейчас в Красноярске проходят Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Сибири», куда Сборная Алтайского края отправилась 26 октября. Соревнования завершатся уже в пятницу, 1 ноября.

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Мероприятие пройдет с 1 по 3 ноября

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Дети следуют и федеральным тенденциям. Об этом свидетельствует проведение тематической смены «Мое цифровое будущее». Мероприятие проходит в рамках президентского гранта. В нем задействованы 100 учащихся. На базе барнаульского лицея №122 оно продлится до 4 ноября.

Школьники из Алтая выбираются даже на мероприятия, которое проходят за пределами страны. Международный фестиваль моды «Балтийский мир», который пройдет сразу в двух городах  - Санкт-Петербург и столица Финляндии - Хельсинки. Окончание фестиваля датировано 11 ноября. Еще 90 школьников принимают участие в Краевом профильном туристско-краеведческом лагере «Долина приключений. Перезагрузка. Осень». Результаты будут известны 3 ноября.

Для детей, испытывающих потребность в творческом самовыражении, также предусмотрено ряд мероприятий. В эти дни в Барнауле проходит Межрегиональный медиафорум юных журналистов «Свежая строка», который собрал более 100 начинающих «мастеров пера». Кроме местных ребят, в форуме, который продлится до 2 ноября, участвуют и гости из других регионов России.

В Павловске в настоящее время 300 школьников принимают участие в Краевых тренировочных сборах движения Word Skills Russia по компетенциям юниоров. Главные эксперты компетенций и специалисты-профессионалы проводят для участников практические занятия по выполнению конкурсного задания регионального чемпионата. Основным итогом сборов станет отбор на региональный чемпионат WorldSkills, который пройдет в Барнауле в конце ноября.

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Будущих управленцев и интересующихся экономикой детей 7-11 классов уже привлек Всероссийский Чемпионат по Моделированию экономики и менеджмента, финал которого проходит в Москве с 31 октября по 4 ноября. Основными целями и задачами Чемпионата является повышения уровня знаний и практических навыков в области экономики и управления, повышения уровня финансовой грамотности учащихся.

Несколько конкурсов, турниров и соревнований школьникам из Алтайского края еще предстоит пройти. С 1 ноября пройдет несколько мероприятий в Барнауле и других городах.

В пятницу, 1 ноября во Владимире стартует Всероссийский детско-юношеский фото-фестиваль «Юность России за мир и взаимопонимание – 2019». На нем будут представлены работы детей из Алтайского края. С 1 по 2 ноября более 100 учеников в Барнауле поучаствуют в финале XX краевого туристско-краеведческого слета «Алтай», посвященного 90-летию со дня рождения Василия Шукшина. Помимо этого, в регионе будут проведены 34 краевых массовых мероприятия, в которых примут участие более двух тысяч человек. Школьники выступят на нескольких спортивных состязаниях, среди которых турнир по мини-футболу, волейболу, баскетболу, посвященных Дню единства и примут участие в межрайонном Слете военно-патриотических клубов.

Еще 40 учащихся из Алтайского края отправятся в мини-экскурсию по маршруту «Золотое кольцо», в рамках которого будут совершены остановки с экскурсиями в Москве, Суздале и Владимире.

Пройдут мероприятия посвященные Году театра и Дню народного единства - фестивали, викторины, конкурсы, уроки толерантности. Учащиеся старших классов получат возможность посетить краевые учебные заведения, где смогут встретиться с преподавателями различных профессий. Они также примут участие в конкурсах, направленных на презентацию профессий, с которыми школьники планируют связать свое будущее.

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Автор: Политсиб.ру

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