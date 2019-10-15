Оппозиция в стенах АКЗС неоднозначно отреагировала на бюджет-2020

Новости 31.10.2019 16:20 539

В ходе октябрьской сессии АКЗС депутаты в первом чтении приняли бюджет на 2020-2022 годы. При этом против главного финансового документа проголосовали две оппозиционные фракции из трех, представленных в региональном парламенте.

Как уже сообщалось, в первом чтении депутаты утверждают концепцию и основные параметры регионального бюджета. На 2020 год общий объем доходов прогнозируется в сумме 101,751 млрд рублей, расходы - 107,415 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета составит 5,663 млрд рублей. При общем увеличении доходов на 1% собственные (налоговые и неналоговые) доходы краевого бюджета увеличились на 8%.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 50 из 65 присутствовавших на сессии парламентариев. Против оказалось 13 депутатов (вся фракция ЛДПР и частично КПРФ), воздержались - 2 человека.

«Непонятно, за что тут брать ответственность». Депутаты предложили изменить отдельные пункты краевого бюджета-2020 Новости 15.10.2019 8:45 Также был поднят вопрос о роли оппозиции в формировании бюджетной политики 2485

Ко второму чтению объем поступлений из федерального бюджета должен увеличиться, в том числе за счет средств на участие региона в национальных проектах и субсидий по программе ускоренного экономического развития.

Напомним, в проекте бюджета сохраняются все виды социальных выплат.