Студенты и школьники изучают работу «Росводоканал Барнаул» во время экскурсий  

Экскурсии по объектам «Росводоканала Барнаула» провели в течение 2019 года для студентов алтайских вузов. Одной из задач предприятия является экологическое воспитание и просвещение. Экологическая культура начинается с понимания, что чистая вода – это круглосуточный труд сотен людей – сотрудников водоканалов.
«На предприятии уже стали традицией экскурсии для студентов и школьников. Знакомим ребят с процессами подготовки воды и очистки стоков, показываем, насколько тщателен лабораторный контроль качества. Все это демонстрирует – как важна деятельность нашей компании для благополучия города и его жителей», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.
Среди посетивших студентов, отметились учащиеся ведущих краевых вузов: Алтайского государственного университета, Алтайского государственного технического университета, Алтайского аграрного университета. Профессии будущих специалистов связаны с экологией, химией, водоснабжением и водоотведением.
На очистных сооружениях речной воды молодое люди увидели процесс фильтрации – финальную стадию очистки речной воды, побывали в лаборатории. На очистных сооружениях канализации работники «Росводоканал Барнаул» ознакомили учащихся с технологическим процессом и рассказали о том, что нельзя сбрасывать в канализацию и что может сделать каждый житель города для предотвращения засоров и загрязнения системы водоотведения.
«С сегодняшнего дня мое мнение об очистных сооружениях кардинально поменялось благодаря экскурсии. Я думала, что сточные воды сбрасываются без очистки сразу в Обь, но глубоко ошибалась. Позже мы побывали на водоочистных сооружениях (забор речной воды для водопровода Барнаула). Также все подробно объяснили, показали, как вода очищается, рассказали про все степени очистки. Раньше как-то даже и не задумывалась о том, как это работает, а сейчас все ясно», - поделилась впечатлениями от экскурсий студентка химического факультета АлтГУ Ирина Лемешенко.
До конца года «Росводоканал Барнаул» планирует провести еще несколько экскурсий для школьников и студентов.