Студенты и школьники изучают работу «Росводоканал Барнаул» во время экскурсий

Новости 31.10.2019 17:45 314

Экскурсии по объектам «Росводоканала Барнаула» провели в течение 2019 года для студентов алтайских вузов. Одной из задач предприятия является экологическое воспитание и просвещение. Экологическая культура начинается с понимания, что чистая вода – это круглосуточный труд сотен людей – сотрудников водоканалов.

«На предприятии уже стали традицией экскурсии для студентов и школьников. Знакомим ребят с процессами подготовки воды и очистки стоков, показываем, насколько тщателен лабораторный контроль качества. Все это демонстрирует – как важна деятельность нашей компании для благополучия города и его жителей», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Среди посетивших студентов, отметились учащиеся ведущих краевых вузов: Алтайского государственного университета, Алтайского государственного технического университета, Алтайского аграрного университета. Профессии будущих специалистов связаны с экологией, химией, водоснабжением и водоотведением.

На очистных сооружениях речной воды молодое люди увидели процесс фильтрации – финальную стадию очистки речной воды, побывали в лаборатории. На очистных сооружениях канализации работники «Росводоканал Барнаул» ознакомили учащихся с технологическим процессом и рассказали о том, что нельзя сбрасывать в канализацию и что может сделать каждый житель города для предотвращения засоров и загрязнения системы водоотведения.

«С сегодняшнего дня мое мнение об очистных сооружениях кардинально поменялось благодаря экскурсии. Я думала, что сточные воды сбрасываются без очистки сразу в Обь, но глубоко ошибалась. Позже мы побывали на водоочистных сооружениях (забор речной воды для водопровода Барнаула). Также все подробно объяснили, показали, как вода очищается, рассказали про все степени очистки. Раньше как-то даже и не задумывалась о том, как это работает, а сейчас все ясно», - поделилась впечатлениями от экскурсий студентка химического факультета АлтГУ Ирина Лемешенко.

До конца года «Росводоканал Барнаул» планирует провести еще несколько экскурсий для школьников и студентов.

Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.