Новый сквер появится в Барнауле в 2020 году

Новости 31.10.2019 15:25 419

На территории Алтайского краевого онкодиспансера ведутся работы по созданию сквера для пациентов медучреждения. Об этом сообщает сайт онкодиспансера.

Будущее место для отдыха появится на пустыре, где ранее располагался строительный мусор. На данный момент на месте ведутся подготовительные работы, территорию очищают от мусора и демонтируют бетонные ограждения. Далее планируется благоустройство новой площадки для отдыха.

Согласно проекту, на месте будут высажены кустарники и деревья, установлены скамейки и беседки, а также созданы клумбы, прогулочные дорожки и участки газона. Главной запланированной достопримечательностью сквера станет фонтан. Стала известна предварительная стоимость проекта – около 1 млн рублей.

Площадь сквера составит почти 1,5 гектара. По сообщению пресс-службы краевого онкологического диспансера, все работы будут закончены к весне 2020 года.