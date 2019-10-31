Фоторепортаж: моменты октябрьской сессии АКЗС

Новости 31.10.2019 15:50 70

Одна из самых продолжительных сессий Алтайского краевого Законодательного Собрания прошла в четверг, 31 октября. Депутаты рассмотрели большое число инициатив и законопроектов. Кроме того, замгубернатора Ирина Долгова зачитала депутатам доклад главы региона о результатах независимой оценки качества оказания услуг в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

В преддверии рассмотрения вопросов, которых оказалось больше чем обычно, прошла традиционная церемония награждения. В торжественной обстановке отмечали заслуги сенатор Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов и председатель АКЗС Александр Романенко.

На сессии депутаты приняли проект бюджета Алтайского края в первом чтении на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. За принятие проголосовали 50 депутатов, 13 парламентариев проголосовали против и двое воздержались.

Также парламентарии рассмотрели вопросы об обязательной финансовой отчетности за средства, выделяемых средств на депутатскую деятельность, закон об охране зеленых насаждений на территории Алтайского края, транспортном налоге, радиационной безопасности и другое.