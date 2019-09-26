Александр Терентьев провел прием граждан в Рубцовске

Новости 31.10.2019 14:15 614

Депутат Госдумы, лидер алтайский справороссов Александр Терентьев провел прием граждан в Рубцовске. В рамках региональной недели к нему обратились граждане, которые не смогли решить свои вопросы с местной властью.

На приеме у Александра Терентьева оказались двое сирот, которые имея на руках судебные решения, так и не смогли получить положенное по закону жилье.

Депутат дал понять, что на федеральном уровне сейчас поднимается вопрос о выделении целевых средств на строительство. По его словам, по расчетам экспертов, для решения проблемы обеспечения законным жильем детей-сирот сегодня необходимо около 90 млрд рублей.

«Очередь сейчас огромная. Даже после войны не было столько сирот», - отметил политик.

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Еще у одного заявителя взорвался дом, который был приобретен на средства материнского капитала. Его признали аварийным, но никаких мер для переселения принято не было. В итоге мужчина уже в течение двух лет прописан на пустыре. Его обращения в прокуратуру, СК, в СМИ и к президенту России не принесли никаких результатов. Александр Терентьев пообещал проблему решить.

Еще одна коллизия: получив право на получение губернаторского материнского капитала – 50 тысяч рублей, – заявители пожаловались, что никак не могут добиться разрешения на то, чтобы перенести печь и пристроить к дому комнату. По закону эти деньги можно использовать только на строительство. Александр Терентьев обещал прояснить ситуацию с руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александром Молотовым. Если речь идет о несовершенстве закона, то необходимо его редактировать. Чтобы помощь многодетным семьям была реальной, а не на бумаге.

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Кроме того, к депутату Госдумы обратилась мать ребенка-инвалида, которая отчаялась получить для него первую группу инвалидности. Ребенок окончил коррекционную школу с положительными оценками, однако в 2013 году его избили. После этого начались приступы эпилепсии. Мать объяснила, что врач поликлиники заявила, что «пока не сляжет» оформлять ничего не будет. Местный депутат горсовета и вовсе предложила сдать ребенка в интернат.

«Эта проблема не природная, ее создают. Мы бьемся с правительством. Некоторым законам по 10 лет, а подзаконных актов нет, и по сути они не работают», – подчеркивает Терентьев.

Помимо личных проблем, мать поделилась своим видением на коммунальные проблемы. Александр Терентьев предложил ей возглавить «Коммунальный дозор» СР в Рубцовске по причине явной увлеченности девушки проблемами ЖКУ.

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Еще к депутату обратились матери детей-аутистов, которые посетовали на отсутствие специалистов, в частности, логопедов-дефектологов, а также специального оборудования. По их словам, недавно открыли класс, но взяли только пять человек. Оставшимся приходится ездить в Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Барнауле «Журавлик». Депутат обещал обратиться в «Журавлик», с их помощью прояснить ситуацию и посмотреть, какие меры можно принять.

Все обращения взяты Александром Терентьевым и сотрудниками его Общественной приемной в работу. «Вся жизнь – борьба, будем биться», – решительно настроен парламентарий.