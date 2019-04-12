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Резкое сокращение числа врачей отмечено в большинстве сибирских регионов

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Минздрав России обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах, при этом в двух субъектах за год число врачей сократилось более чем на 50%. Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает внутреннюю миграцию специалистов с социальными причинами и зарплатами, передает РБК.

В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показала Бурятия. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. На втором месте Новосибирская область с 58%, там из 11 тысяч врачей остались 4613. Также в Топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области и Якутия (сокращение на 17,2%).

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По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476. Омская область показала прирост в 303% — с 7930 до 32781 врача.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату:

«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные».

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31 октября вопросы реформы здравоохранения будет обсуждать президиум Госсовета под руководством Владимира Путина. До ноября регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, кроме того, они до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена.

Автор: Политсиб.ру

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