Бывший полицейский из Новоалтайска получил условный срок за мошенничество

Новости 31.10.2019 13:20 377

Суд признал виновным бывшего полицейского из Новоалтайска за мошеннические действия, пишет СК по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в августе и сентябре 2014 года осужденный путем злоупотребления доверием уговорил двух знакомых ему граждан оформить в кредит ряд товаров в магазине бытовой техники, обещая после платить по обязательствам.

Граждане, доверившись полицейскому, согласились на данное предложение. Ранее они несколько раз привлекались им в качестве понятых. В итоге после покупки в кредит ряда товаров гражданами, сотрудник полиции присвоил их себе. Людям был причинен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия бывший сотрудник полиции своей вины не признал. Он выдвигал версию о том, что приобрел товары у знакомых, не зная, что они были куплены в кредит.

Кроме того, с целью формирования определенного общественного мнения о неправомерности привлечения к уголовной ответственности и предвзятом отношении со стороны следственных органов, он озвучил данную версию и в средства массовой информации, пытаясь также опорочить потерпевших.

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Судя по данным на сайте суда, потерпевшими являются супруги, которые, как потом выяснилось на суде, не имеют постоянного места работы и злоупотребляют спиртными напитками. Кроме того, во время заседания свидетели со стороны обвинения неожиданно встали на сторону бывшего полицейского, объяснив, что их показания неверно трактовал следователь.

Суд, приняв во внимание доводы следствия и государственного обвинителя прокуратуры, приговорил мужчину к 2-м годам 4-м месяцам лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал осужденного возместить материальный ущерб потерпевшим.

Адвокат осужденного рассказал «Политсибру», что следственные мероприятия проводились с нарушениями и имеют ряд противоречий. Он пояснил, что в ближайшее время приговор будет обжалован.