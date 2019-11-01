Власти предложили упразднить сельскую администрацию в черте Барнаула

В ноябре в Барнауле пройдут конференции, где будет рассматриваться упразднение Центральной сельской администрации Центрального района города. Информация размещена на сайте мэрии. Мнение о ликвидации административно-территориальной единицы смогут высказать только жители Центрального района Барнаула.
Собрания делегатов пройдут одновременно 21 ноября в поселках Южный и Центральный, а также в селе Лебяжье.
Известно, что на конференции будет выдвигаться 1 делегат от 1000 человек, имеющих право на участие в подобном волеизъявлении. В ближайшее время будут организованы собрания по выборам делегатов на конференции граждан.
"Политсибру" подготовил официальный запрос в администрацию Барнаула с просьбой прокомментировать, как будут перераспределены властные полномочия в случае упразднения Центральной сельской администрации.