Власти предложили упразднить сельскую администрацию в черте Барнаула

Новости 31.10.2019 12:50 744

В ноябре в Барнауле пройдут конференции, где будет рассматриваться упразднение Центральной сельской администрации Центрального района города. Информация размещена на сайте мэрии. Мнение о ликвидации административно-территориальной единицы смогут высказать только жители Центрального района Барнаула.

Собрания делегатов пройдут одновременно 21 ноября в поселках Южный и Центральный, а также в селе Лебяжье.

Территория, в пределах которой будут проводиться конференции граждан, подведомственна Лебяжинской сельской администрации (село Лебяжье; поселки: Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное; станции: Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км), Южной поселковой администрации (рабочий поселок Южный; поселки: Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Плодопитомник, Садоводов; станция Ползуново).

Известно, что на конференции будет выдвигаться 1 делегат от 1000 человек, имеющих право на участие в подобном волеизъявлении. В ближайшее время будут организованы собрания по выборам делегатов на конференции граждан.

"Политсибру" подготовил официальный запрос в администрацию Барнаула с просьбой прокомментировать, как будут перераспределены властные полномочия в случае упразднения Центральной сельской администрации.