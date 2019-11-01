ГАРАНТ-LegalTech. Автоматизация правовых задач

Новости 31.10.2019 11:55 352

В последние годы термин LegalTech (Лигал Тек) набирает популярность среди российских юристов. Им обозначают информационные технологии, которые направлены на автоматизацию юридической работы. Многие профессионалы заинтересованы в сервисах, направленных на облегчение работы, избавление от рутины и повышение производительности. Уже сегодня такие сервисы внедряются в передовых компаниях, хотя некоторые эксперты считают, что расцвет этих технологий ожидает нас в не очень далеком будущем - в течение ближайших 5-7 лет.

Компания "Гарант" начала разрабатывать LegalTech- решения еще до того, как этот термин стал общеупотребительным. Первая российская справочная правовая система ГАРАНТ произвела в свое время прорыв в области права. Во времена, когда каждому юристу приходилось подолгу искать необходимый закон в печатном виде, а актуальность текста всегда была под вопросом, появление ГАРАНТа стало настоящим технологическим прорывом в правовой деятельности и было с энтузиазмом встречено профессиональным сообществом.

Сегодня "Гарант" делает следующий шаг и объявляет о выходе принципиально новой линейки продуктов ГАРАНТ-LegalTech. Задачи, решаемые инструментами LegalTech - автоматизация рутинных операций, поиск необходимой информации, дистанционная правовая поддержка, оценка судебных рисков, помощь в составлении правовых документов и т.д., - становятся теперь доступны не только крупным компаниям, но и каждой российской организации.

В начале XX века автомобили были доступны лишь избранным, но внедрение конвейерного производства дало возможность получить его каждому, у кого была в этом потребность. Сегодня компания "Гарант" делает приобретение сервисов, автоматизирующих рабочие процессы пользователей, легким и бюджетным. Для каждого клиента внедрение этих высокотехнологичных инструментов поможет не просто повысить эффективность рабочих процессов, но и открыть для себя новые, недоступные ранее возможности.

В ГАРАНТ-LegalTech вошли как уже знакомые профессионалам продукты, так и новые решения, разработанные специально для облегчения рабочих процессов пользователей. Уже многие пользователи успели оценить работу сервиса «Сутяжник, позволяющего на основании загруженного текста любого объема автоматически подобрать судебную практику; «Конструктор правовых документов, предназначенный для составления юридически правильных форм документов; «Интернет-семинары» –удобный способ получения актуальной информации по самым интересным профессиональным темам от авторитетных лекторов, а также «Экспресс-тендер» для отслеживания информации по госзакупкам и сервис «Экспресс проверка контрагентов», с которым при помощи одного реквизита контрагента вы получаете полный набор связанной с ним доступной информации.

Из новинок в линейку LegalTech вошли следующие продукты и сервисы:

«Экспресс Согласование»: данный инструмент умеет автоматизировать процесс визирования документов. Он создает маршрут движения для утверждения документов между подразделениями организации, позволяет обмениваться замечаниями, возвращать для доработки и отследить, на какой стадии находится согласование. Процесс становится полностью прозрачным. Не нужно каждый раз думать, с кем согласовать документ, достаточно лишь изначально настроить маршруты и потом для любого документа выбрать один из них. Если в документе кого-то что-то не устроило, то Экспресс Согласование позволит отправить его на доработку с комментарием от вернувшей документ инстанции. Теперь ни один документ не потеряется и не зависнет в неопределенности, ни один срок не будет пропущен.

«Гарант Коннект»: Помогает готовить юридические документы в современном формате с ссылками на действующие правовые нормы, а также поддерживать в актуальном виде документы, используемые в компании на сайте. Гарант Коннект автоматизирует функции по использованию нормативно-правовых документов и подготовке юридических текстов. Применяя возможности системы ГАРАНТ по поиску и применению документов в своем ПО, Гарант Коннект следит за применением только актуальных правовых норм на сайтах компании или во внутреннем ПО. Сервис без труда справится с автоматической расстановкой ссылок на законодательство в загруженном тексте.

«Гарант Диск» создает внутреннюю базу корпоративных документов, доступных для сотрудников вашей организации. Форма договора с клиентами, заявление на отпуск или командировку – все в свободном доступе с возможностью скачивания. Отлично справляется с задачей привести к единообразию и каталогизировать все внутренние документы компании, открыть к ним доступ для всех сотрудников.

«Онлайн Патент Стандарт» - цифровая платформа для управления, поиска и мониторинга интеллектуальной собственности, а также специальный комплекс сопутствующих услуг. Очень востребованной сейчас является тема товарных знаков и патентов. Разобраться во всех нюансах поможет данный сервис. Прямо из системы ГАРАНТ вы получаете доступ в личный кабинет, который обеспечивает учет и систематизацию данных о портфеле зарегистрированных патентах и товарных знаках, а также выполнение всех стандартных действий в отношении пакета интеллектуальных прав.

Эти сервисы направлены на разнообразные рабочие процессы, поэтому каждый профессионал обязательно найдет для себя интересные ему инструменты. Решения тесно взаимосвязаны, поэтому обеспечиваются широкие возможности для их комплексной интеграции в бизнес-процессы компаний.

ГАРАНТ-LegalTech выполнен в облачных технологиях. Это позволяет клиентам быть независимым в выборе места и времени пользования сервисами. Работа сервисов доступна через Интернет даже при работе за границей.

Создание ГАРАНТ-LegalTech - только первый шаг в создании новой экосистемы сервисов. Мы будем двигаться вперед, совершенствуя уже включенные сервисы через добавление новых функций и более глубокую интеграцию и разрабатывая новые решения. Подключайтесь к новым технологиям уже сегодня! Просто обратитесь к вашему менеджеру или в отдел продаж по телефону (3852) 501-532 и начните автоматизацию правовых задач с ГАРАНТ-LegalTech!