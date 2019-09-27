Как изменится режим работы поликлиник в Алтайском крае?

Новости 31.10.2019 11:10 231

Регламент работы краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению Алтайского края, изменился. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Об этом сообщает сайт краевого Минздрава.

Предусмотренные изменения направлены на повышения доступности медицинских услуг взрослому, работающему населению. В частности, поликлиники и поликлинические отделения станут работать с 8-00 до 20-00 в будни и с 8-00 до 15-00 в выходные и праздничные дни.

В расписании участковых врачей-терапевтов, узких специалистов и средних медицинских работников кабинетов профилактики теперь обязательно будут введены вечерние часы приема, а также рабочая суббота в рамках месячной нормы рабочих часов. Рабочее время врачей будет строго регламентироваться. Например, участковые терапевты, занятые на ставку, должны работать на приеме не менее пяти часов, узкие специалисты – не менее семи часов.

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Жители края уже отреагировали на новшество и предположили, что новые правила увеличат время работы сотрудников, однако в министерстве здравоохранения края это опровергли.

«Время работы поликлиники изменено не путем увеличения нагрузки на врачей и медсестер, а за счет ее перераспределения и изменения графика работы. Да, время приема врача увеличивается до 5 часов, но все вызовы на дом поэтапно перейдут в неотложную службы, работу которой мы активно развиваем последние два года. Причем не только комплектованием этой службы в каждом поликлиническом отделении кадрами, но и техническими ресурсами. Так, например, регулярно для них за счет средств краевого бюджета закупаются машины Лада-Ларгус. Например, в августе этого года 20 новых машин получили поликлинические отделения центральных районных больниц края», - пояснили в Минздраве.

В министерстве также уточнили, что за участковым терапевтом останется активное наблюдение на дому в плановой форме нуждающихся хронических пациентов. Планировать эти посещения будет сам врач.

Несколько изменится работа кабинетов неотложной медицинской помощи – помимо вызовов, которые они обслуживали раньше, они будут принимать на себя некоторые вызовы от диспетчеров СМП, но только в тех случаях, где нет угрозы жизни пациента. Также приказом рекомендовано всем поликлиникам и медучреждениям, которые имеют в своей структуре поликлинические отделения, выполнять ремонтные работы согласно единому стилю, для которого разработан брендбук.