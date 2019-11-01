Алтайские единороссы обновили высший партийный состав

Новости 31.10.2019 10:35 829

30 октября прошла ежегодная отчетная конференция реготделения «Единой России» в Алтайском крае. Одним из главных вопросов в повестке дня стал кадровый – согласно уставу партии, каждый календарный период проходит ротация. Она затрагивает не менее 10% партийцев.

На этот раз особых сенсаций не случилось. Так, политсовет покинули те фигуры, что уже давно не играют первых ролей в региональной политике. Напомним, реготделение ЕР состоит из двух руководящих органов – президиума (20 человек) и политсовета (115 человек).

На этот раз из политсовета исключили бывшего первого замгубернатора Алтайского края Сергея Локтева, экс-сенатора Михаила Щетинина, в прошлом руководителя регисполкома ЕР Андрея Клюзова, депутата Барнаульской гордумы Евгения Барсукова и других. В общей сложности ротация затронула 15 человек.

На свободные места в политсовете пришли в основном главы муниципалитетов. Особняком здесь стоит глава Бийска Александр Студеникин. Помимо политсовета, партийцы ввели его еще и в состав президиума.

В данном партийном органе перестановки носили не столь массовый характер. Из его состава был выведен бывший барнаульский градоначальник Сергей Дугин. Еще одним отставником стал вице-губернатор Александр Лукьянов. Кроме Студеникина в президиум теперь входит председатель БГД Галина Буевич.

Добавим, в ходе конференции алтайские единороссы также обсудили стратегию развитию реготделения на следующие 5 лет.

В настоящее время в состав «Единой России» в Алтайском крае входят 29 888 человек, еще 19 964 относятся к сторонникам партии.