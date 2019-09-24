Стало известно, насколько вырастут коммунальные услуги в Алтайском крае в 2020 году

Новости 31.10.2019 10:20 792

Распоряжение правительства России, которым установлены максимально допустимые пределы роста совокупного платежа россиян за услуги ЖКХ, был проанализирован директором НП «ЖКХ Контроль» Светланой Разворотневой. Об этом пишет «Российская газета».

Она пояснила, что по факту документа, можно прогнозировать рост тарифов почти по всем регионам страны. Больше всего коммуналка вырастет в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике и Москве. Рост составит 5-6,5%.

Также высокое повышение тарифов грозит Алтайскому краю (4-4,9%). Такие же показатели прогнозируемого роста ожидаются и в Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томских областях.

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Тарифы «подрастут», но меньше в Мордовии, Якутии, Чувашии, Курганской, Курской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге (3,6-3,9%). Наименьший рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4%).

По словам Разворотневой, общий рост платежа за коммуналку в регионе не должен превышать утвержденную правительством величину. При этом тарифы на разные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (региональные структуры ФАС).

«Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии), может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях - быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались «в коридор», установленный правительством», - объясняет она.

Если, например, в Алтайском крае средний индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 4 процентов, то выше общее повышение коммуналки быть не должно.

«В 2020 году рост тарифов в первом полугодии составит 0%, так что мы, фактически, возвращаемся к однократному повышению предельного роста платежей», - говорит Разворотнева.

Напомним, что на основании постановления правительства России введена двухэтапная индексация роста платежа (ранее платеж поднимался только один раз в год, в июле). В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция).