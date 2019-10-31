Губернатор Иркутской области подал сразу пять исков к СМИ

Глава Иркутской области Сергей Левченко подал иск в Кировский районный суд Иркутска пять исков к местным СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом свидетельствует картотека суда, пишет Интерфакс-Сибирь.
Первый иск был подан в адрес ООО «Тысяча вольт», два иска - к ООО Издательская группа «Восточно-Сибирская правда» и частному образовательному учреждению дополнительного образования «Компьютерный колледж Рамина».
Подробности исковых требований не разглашаются. Известно, что четыре иска были переданы в суд 25 сентября, потом спустя какое-то время, 24 октября был передан и пятый.
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Известно, что за последние несколько месяцев Левченко стал фигурантом ряда скандалов. Самым ярким стал случай с его пресс-секретарем, которая назвала жителей, пострадавших от сильного паводка "быдлом". Позднее она уволилась по собственному желанию.
Напомним, что в 2015 году Сергей Левченко стал губернатором после выборов, на которых он победил действующего на тот момент главу региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала «Единая Россия». Сам же Левченко выдвигался от КПРФ.
Скандал разразился в связи с ее высказыванием, в котором она называла пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом» и «бичевней»