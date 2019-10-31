Губернатор Иркутской области подал сразу пять исков к СМИ

Новости 31.10.2019 9:50 20

Глава Иркутской области Сергей Левченко подал иск в Кировский районный суд Иркутска пять исков к местным СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом свидетельствует картотека суда, пишет Интерфакс-Сибирь.

Первый иск был подан в адрес ООО «Тысяча вольт», два иска - к ООО Издательская группа «Восточно-Сибирская правда» и частному образовательному учреждению дополнительного образования «Компьютерный колледж Рамина».

Подробности исковых требований не разглашаются. Известно, что четыре иска были переданы в суд 25 сентября, потом спустя какое-то время, 24 октября был передан и пятый.

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Известно, что за последние несколько месяцев Левченко стал фигурантом ряда скандалов. Самым ярким стал случай с его пресс-секретарем, которая назвала жителей, пострадавших от сильного паводка "быдлом". Позднее она уволилась по собственному желанию.

Напомним, что в 2015 году Сергей Левченко стал губернатором после выборов, на которых он победил действующего на тот момент главу региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала «Единая Россия». Сам же Левченко выдвигался от КПРФ.