Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию Марии Мотузной

Новости 31.10.2019 8:45 73

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского края рассмотрела апелляцию Марии Мотузной, которая подала гражданский иск министерству финансов России о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Об этом сообщает сайт краевого суда.

Ранее, по иску Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в ее социальной сети Вконтакте, было вынесено частично положительное решение. Центральный районный суд Барнаула 22 июля текущего года призвал возместить девушке 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, а прокуратура принесла ей официальные извинения.

Данное решение краевой суд оставил без изменений.