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Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию Марии Мотузной

Новости
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Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского края рассмотрела апелляцию Марии Мотузной, которая подала гражданский иск министерству финансов России о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Об этом сообщает сайт краевого суда.

Ранее, по иску Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в ее социальной сети Вконтакте, было вынесено частично положительное решение. Центральный районный суд Барнаула 22 июля текущего года призвал возместить девушке 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, а прокуратура принесла ей официальные извинения.

Данное решение краевой суд оставил без изменений.

«Экстремистка» из Барнаула Мария Мотузная отсудила 100 тысяч за уголовное преследование

«Экстремистка» из Барнаула Мария Мотузная отсудила 100 тысяч за уголовное преследование

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Уроженка краевой столицы назвала данное решение суда победой

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Автор: Политсиб.ру

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