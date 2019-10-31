Барнаульские школьник осваивают цифровые технологии в кампусе молодежных инноваций АлтГПУ

Новости 31.10.2019 9:05 39

В первый день школьных каникул стартовала тематическая смена «Моё цифровое будущее» в рамках проекта «Кампус молодёжных инноваций», передает пресс-служба АлтГПУ.

За 10 дней школьники, проявляющие интерес к передовым направлениям робототехники, информатики и цифровых технологий, смогут постичь тайны создания и программирования роботов. Им предстоит овладеть навыками начального технического конструирования, изучить понятие конструкций и их основные свойства, собрать базовые модели роботов, научиться составлять программы в среде программирования и даже защитить свой проект.

Работа «Кампуса молодежных инноваций» стала возможной благодаря победе Алтайского государственного педагогического университета в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», проведенном Министерством просвещения Российской Федерации.

В первый же день школьники начали изучение основ сборки роботов и начала программирования на платформе LEGO и Ардуино. Конструкторы оборудованы датчиками, блоком управления, двигателями, шестернями и другими деталями для создания роботизированных механизмов. Подключая свои конструкции к компьютеру, школьники учатся создавать и редактировать алгоритмы для понимания основ программирования.Что может робот? Не только петь или ездить по кругу. Сегодня эти сложные механизмы способны существенно облегчить жизнь человеку, а на основе платы Ардуино, кстати, можно создавать интересные проекты: от автополива для растений до системы «Умный дом».

За время работы смены «Моё цифровое будущее» все школьники прикоснутся к тайнам космоса. Астрономическая обсерватория педагогического университета проводит наблюдения околоземных тел Солнечной системы, включая искусственные спутники Земли, объекты космического мусора, астероиды и кометы. Установки, с помощью которых осуществляется наблюдение, вызвали неподдельный интерес у ребят.

Ещё одно место, которое участники смены «Моё цифровое будущее» посещают с огромным удовольствием – это детский технопарк «Кванториум.22». Школьники познакомились с работой всех тематических квантумов (секций) – узнали, чем занимаются в биоквантуме, аэроквантуме, геоквантуме, робоквантуме, IT-квантуме, VR/AR квантуме (виртуальная и дополненная реальность) и квантуме хай тек. Здесь созданы все условия для реализации смелых идей и задумок юных исследователей. Они учатся работать с самыми современными приборами и инновационным высокотехнологичным оборудованием.

Прошла ровно половина смены, впереди у ее участников еще пять таких же насыщенных и продуктивных дней.