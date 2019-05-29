Инвесторы проигнорировали торги по застройке нагорной части Барнаула

Новости 31.10.2019 7:40 201

Фонд имущества Алтайского края сообщил результаты аукциона, который должен был состояться 31 октября. На торги выставлялись участки по адресу: улица Нагорная 6-я, 15г/7 и 15г/12, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Ранее здесь был запроектирован масштабный жилой микрорайон из 11 высоток. В настоящее время по соседству уже возводятся 2 дома, остальные территории после заморозки проекта и банкротства заказчика (компании «СтройГАЗ») вернулись в краевую собственность.

Застройщик приостановил работы на «Моховой поляне» в Барнауле Новости 29.05.2019 15:00 В общей сложности здесь должны были построить 11 высоток по 16-17 этажей 876

На предыдущем аукционе 1 из них выкупил «Барнаулкапстрой», еще два достались «Домстрой-Барнаул», который и возводит здесь две 17-этажные свечки. В этот раз девелоперы не проявили инициативы. Впрочем, как и другие компании. На сайте Фонда имущества сообщается, что аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников.

Напомним, земли должны были предоставить на 2 года и 8 месяцев. На них разрешено строить дома высотой до 75 м. Площадь первого участка составляет почти 1 га, начальная цена (ежегодная арендная плата) - 10 млн рублей. Второй занимает чуть более 0,5 га, стоимость – 5,7 млн рублей.

Очевидно, что в ближайшем будущем лоты выставят на торги повторно по сниженной цене. Также, 6 ноября Фонд проведет еще один аукцион, на котором должны разыграть еще 3 участка в указанном микрорайоне.