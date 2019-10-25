Барнаульские автовладельцы испортили обновленную аллею на Исакова

Новости 31.10.2019 8:15 115

Жители Барнаула пожаловались на владельцев авто, которые паркуют свой транспорт на обновленной аллее по улице Георгия Исакова. Место было отремонтировано и благоустроено местными властями в рамках проекта «Комфортная городская среда» летом текущего года.

Жалобы не остались незамеченными, и Ленинский район города охватили полицейские рейды, им содействовали дружинники и представители администрации района, пишет пресс-служба администрации Барнаула.

«Если не решить проблему несанкционированной парковки сейчас, то потом может быть уже поздно. Мы не только лишимся газона, но и будет поврежден бордюр. Кроме этого, по улице будет разноситься грязь, что негативно скажется на облике преобразившейся после ремонта аллеи», – объясняет председатель ТОС «Малаховский» Оксана Доронина.

После рейда большая часть водителей сразу ретировались, а тем, кто этого сделать не успел, были выписаны штрафы. Планируется, что проверка местности теперь будет проводиться регулярно, сообщает «МК Барнаул».