Развитие ЛПХ поможет снизить отток сельского населения - сенатор Белоусов

Новости 30.10.2019 19:30 207

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в выездном заседании, которое состоялось в Ростовской области. Сенаторы и эксперты обсудили законодательные аспекты деятельности личных подсобных хозяйств и перспективу развития сельских территорий.

По мнению Белоусова, тема крайне актуальна для всех субъектов РФ и для Алтайского края в частности. С 2020 года регионы примут активное участие в новой федеральной программе комплексного развития сельских территорий, а пока идет заявочная кампания.

«Важно обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы и на государственном уровне сохранить возможность комплексного планирования на сельских территориях, строительства объектов производственной, социальной и инженерной инфраструктур, автомобильных дорог в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, где реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. Успешная реализация этих мероприятий будет способствовать сохранению трудового потенциала в сельской местности и привлечению на село высококвалифицированных кадров, молодых специалистов», - отметил Сергей Белоусов.

В этой связи сложно переоценить роль личных подсобных хозяйств в вопросах комплексного развития сельских территории. Личное подсобное хозяйство для многих субъектов является самой распространенной формой организации производства в аграрной сфере, на него приходится значительная доля занятого населения сельской местности, обеспечивая реализацию трудового потенциала и повышение доходов сельских жителей.

В последнее время наметилась тенденция к сокращению численности личных подсобных хозяйств. Вместе с тем, развитие ЛПХ может способствовать нормализации обстановки на рынке труда и снижению оттока сельского населения из малых населенных пунктов в города, а вовлечение ЛПХ в экономический оборот, посредством развития кооперации, будет способствовать повышению предпринимательской активности граждан на селе.

И сегодня, по оценке Сергея Белоусова, село Бочкари, работа здесь депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Вадима Смагина блестящий и, пожалуй, один из лучших примеров в России. В селе не просто реализуются сразу несколько проектов, которые направлены на улучшениие жизни селян. Одной из главных достопримечательностей Бочкарей является крытая ледовая арена, которая работает круглый год. Качество ледовой площадки таково, что здесь проходят баталии с участие звезд мирового хоккея. Конечно благодаря этому, в селе активно развиваются хоккей и фигурное катание, подчеркивает сенатор. Бочкари попали в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках этой программы в селе строят новый микрорайон, который предусматривает возведение 36 новых современных домов.

Сегодня ЛПХ – это потенциальные производители органической продукции. Для малого бизнеса, который не способен конкурировать ценой с крупными агрохолдингами это тоже определенная возможность выигрывать конкуренцию за счет особого качества продукции, тем самым увеличивать свои доходы. В России уже имеются удачные проекты, где фермеры, наряду с выращиванием сельскохозяйственной продукции, успешно развивают на своих хозяйствах такое актуальное туристическое направление как экологический агротуризм. Подобные проекты важно не только поддерживать на государственном уровне, но и популяризировать в СМИ, демонстрируя привлекательную сторону российской глубинки и жизни на селе в целом, уверен парламентарий.