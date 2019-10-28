Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в 1,5 раза

Новости 30.10.2019 19:05 230

Власти Алтайского края не ожидают дефицита гречки, несмотря на то, что урожай крупы в регионе в текущем году сократился в 1,5 раза, пишет "Интерфакс-Сибирь".

Краевой Минсельхоз валовой урожай гречихи в этом году сократился до 390 тысяч тонн с прошлогодних 550 тысяч тонн. Основной причиной падения производства культуры стало снижение посевных площадей под ней. Вместе с тем переходящие остатки прошлых лет оцениваются еще почти в 300 тысяч тонн. Совокупного объема достаточно для загрузки местных перерабатывающих предприятий и отгрузки в другие российские регионы.

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При этом власти фиксируют восстановление закупочных цен на гречиху, которые соответствует уровню 2014-2015 годов и "позволяют сельхозпроизводителям выйти на уровень рентабельности" по производству этой культуры.

Из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года (694 тысяч тонн) прошлогодние закупочные цены на сырье для аграриев были ниже себестоимости производства гречихи и в течение года колебались от 4 тысяч до 9 тысяч рублей за тонну.