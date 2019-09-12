Новостройки в Барнауле подорожали выше средней нормы по России

Средняя цена квадратного метра первичной недвижимости выросла в России на 4%. Средний показатель составляет 73,3 тысячи рублей за кв.м. Об этом пишет «Лента.ру».
Что касается цен в Барнауле, то рост оказался выше среднероссийской нормы. Он составил 5,9%.
Несмотря на такой рост, столица Алтайского края не стала лидером по росту. Впереди оказались Иркутск (8,4%), Новосибирск (7,3%) и Пермь (6,7%). Кроме того рост зафиксирован в Хабаровске (6%), Ярославле (5,8%), Санкт-Петербурге (5,7%) и Москве (5,5%).
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Однако были города, где новостройки, наоборот, стали дешевле. Так, снижение цен на новостройки зафиксировано в Улан-Удэ (минус 2,6%), Пензе (минус 2%), Саранске (минус 1,6%).В пределах от 0,1 до 0,6% снизились цены на первичную недвижимость в Грозном, Севастополе, Нижнем Тагиле, Владикавказе, Белгороде, Екатеринбурге и Омске.
Напомним, ранее в краевом правительстве руководитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко сообщил, что ожидать резкого роста цен на недвижимость после введения эскроу-счетов пока рано.
По его словам, на сегодняшний день в регионе реализуют 92 проекта в сфере жилищного строительства с привлечением средств участников долевого строительства. Общая площадь недвижимости - 1,784 млн кв. м. Из них 84 проекта будут достраиваться по старой схеме, без использования счетов эскроу. Проектное финансирование в крае применяется при реализации пяти проектов общей площадью 98,5 тысяч кв. м. Стоимость строительства таких объектов составляет 2,5 млрд рублей.
По его словам, по каждому объекту есть план разрешения возникшей ситуации