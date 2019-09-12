Новостройки в Барнауле подорожали выше средней нормы по России

Новости 30.10.2019 18:25 266

Средняя цена квадратного метра первичной недвижимости выросла в России на 4%. Средний показатель составляет 73,3 тысячи рублей за кв.м. Об этом пишет «Лента.ру».

Что касается цен в Барнауле, то рост оказался выше среднероссийской нормы. Он составил 5,9%.

Несмотря на такой рост, столица Алтайского края не стала лидером по росту. Впереди оказались Иркутск (8,4%), Новосибирск (7,3%) и Пермь (6,7%). Кроме того рост зафиксирован в Хабаровске (6%), Ярославле (5,8%), Санкт-Петербурге (5,7%) и Москве (5,5%).

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Однако были города, где новостройки, наоборот, стали дешевле. Так, снижение цен на новостройки зафиксировано в Улан-Удэ (минус 2,6%), Пензе (минус 2%), Саранске (минус 1,6%).В пределах от 0,1 до 0,6% снизились цены на первичную недвижимость в Грозном, Севастополе, Нижнем Тагиле, Владикавказе, Белгороде, Екатеринбурге и Омске.

Напомним, ранее в краевом правительстве руководитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко сообщил, что ожидать резкого роста цен на недвижимость после введения эскроу-счетов пока рано.

По его словам, на сегодняшний день в регионе реализуют 92 проекта в сфере жилищного строительства с привлечением средств участников долевого строительства. Общая площадь недвижимости - 1,784 млн кв. м. Из них 84 проекта будут достраиваться по старой схеме, без использования счетов эскроу. Проектное финансирование в крае применяется при реализации пяти проектов общей площадью 98,5 тысяч кв. м. Стоимость строительства таких объектов составляет 2,5 млрд рублей.