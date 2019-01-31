«Единая Россия» представила стратегию развития краевого реготделения на ближайшие пять лет

Новости 30.10.2019 17:20 402

В среду, 30 октября в Барнауле проходит ежегодная отчетная Конференция Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

В конференции участвуют порядка 400 человек, среди которых делегаты от местных отделений партии, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы, заместители председателя правительства региона, представители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов и руководители представительных органов муниципальных образований, а также члены Совета сторонников Партии и общественных организаций региона.

Стратегию развития Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» на ближайшие пять лет делегатам конференции представил заместитель секретаря реготделения, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Денис Голобородько.

Он отметил, что на сегодняшний день 29 888 человек являются членами Алтайского отделения «Единой России».

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До 2024 года руководство ЕР планирует усилить работу по привлечению жителей региона в свои ряды и достичь показателя 2% избирателей или 37 тысяч членов партии. Также планируется довести число сторонников партии до 25 тысяч человек, то есть увеличить их количество на 25% по сравнению с 2019 годом (19 680).

Около 1 тысячи членов и сторонников «Единой России» должны пройти обучение в региональной партийной школе.

Целевой показатель для кадрового резерва на 2024 года должен составлять 500 человек, среди них: участники кадрового проекта «Политический лидер», участники высшей и региональной партийных школ, победители и участники партийных кадровых конкурсов, члены и сторонники партии, самовыдвиженцы.

За годы работы региональной общественной приемной поступило более 53 тысяч обращений от жителей региона, более 25% из них решены положительно, к 2024 году должно быть 35% положительно решенных обращений.

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Также в планах увеличить количество депутатских объединений в представительных органах региона.

«Стратегия развития регионального отделения до 2024 года — это не просто числовые ориентиры и мероприятия, которые мы планируем провести, показатели, которых хотим достичь, — говорит Денис Голобородько. — Все это инструмент для того, чтобы эффективно выполнять указы президента России, способствовать развитию нашего региона, быть той политической силой, которая объединяет общество, способствует активистам в реализации их инициатив и в целом помогает людям».

Также среди приоритетных задач Денис Голобородько отметил проведение регионального Форума «Муниципальный депутат», формирование совместной правотворческой политики между фракцией «Единая Россия» в АКЗС и депутатскими объединениями в муниципальных представительных органах, воссоздание Совета местного самоуправления в Алтайском крае.

В рамках реализации учрежденных президентом России национальных проектов в регионе единороссы планируют более интенсивно вовлекать в проектную работу депутатский корпус. На данный момент за каждым объектом закреплен депутат-единоросс, но необходимо также привлекать в реализацию проектов активных жителей и лидеров общественного мнения. Важно, отмечает руководитель исполкома, обеспечить постоянную коммуникацию властей, подрядчика и жителей муниципалитетов.

На конференции также обновили руководящий состав органов партии согласно требованиям Устава об обязательной 10% ротации Регионального политического совета (РПС), Президиума РПС, Региональной контрольной комиссии.