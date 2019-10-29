Названы регионы с самыми плохими дорогами в стране

Новости 30.10.2019 17:45 240

На сайте государственной статистики были опубликованы данные о регионах, где дороги меньше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения по состоянию на конец 2018 года.

Хуже всего дела обстоят в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), Республике Крым (21,1%) и Рязанской области (22%).

Что касается качественных дорог, то большинство из них в прошлом году было зафиксировано в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Республике Ингушетии (70,4%).

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Алтайский край в рейтинге находится где-то посередине (38%), что почти в два раза выше, чем у соседней Республики Алтай и чуть лучше, чем у Кемеровской области (36,7%). Кроме того край обогнал Новосибирскую область, где показатель как и на Кузбассе (36,7%). Омская и Томская области также оказались хуже 37,9% и 23,8% соответственно.

Прошлой осенью социологическое исследование показало, что хуже всего состояние дорог в своем городе оценивают жители Владивостока (2,45 балла), а также Саратова (2,54 балла) и Рязани (2,52 балла).