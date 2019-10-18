Резкое похолодание придет в Алтайский край на выходных

После теплой погоды, которая прогнозируется на 1 ноября в Алтайском крае, столбики термометров опустятся с +18 до минусовых температур. Об этом сообщают в Гидрометцентре.
В связи с прохождением по территории региона холодных фронтов, в ночь с субботы на воскресение прогнозируется минусовая температура и мокрый снег. Несмотря на резкое похолодание, погода в Алтайском крае на ноябрь ожидается переменная. Будет и тепло и холодно.
Количество осадков останется в районе нормы.
Какой будет зима в Алтайском крае?