Резкое похолодание придет в Алтайский край на выходных

Новости 30.10.2019 16:05 330

После теплой погоды, которая прогнозируется на 1 ноября в Алтайском крае, столбики термометров опустятся с +18 до минусовых температур. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

В связи с прохождением по территории региона холодных фронтов, в ночь с субботы на воскресение прогнозируется минусовая температура и мокрый снег. Несмотря на резкое похолодание, погода в Алтайском крае на ноябрь ожидается переменная. Будет и тепло и холодно.

Количество осадков останется в районе нормы.