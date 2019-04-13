ЕСПЧ обязал Россию выплатить «Новой газете» €2 тысячи из-за тяжбы с экс-губернатором

Новости 30.10.2019 15:30 193

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию «Новой газете» и ее журналисту Георгию Бородянскому из-за судебных тяжб с экс-губернатором Омской области Леонидом Полежаевым. Они получат от государства почти €2,2 тысячи в качестве компенсации за нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщает "Коммерсант", дело касалось статьи Георгия Бородянского «Папа омский или колокол в маске», вышедшей 8 августа 2005 года. В ней журналист раскритиковал деятельность Леонида Полежаева, который возглавлял Омскую область в 1990-2012 годах. В 2007 году Полежаев подал к «Новой газете» иск о клевете. Куйбышевский райсуд Омской области присудил выплатить истцу 150 тысяч рублей. В 2008 году Омский облсуд снизил сумму до 50 тысяч рублей.

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«Новая газета» и Георгий Бородянский обратились в ЕСПЧ, который установил, что российские суды не придерживались принципов статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу выражения мнения. Он обязал государство выплатить заявителям €1160 компенсации материального ущерба и €1000 компенсации нематериального ущерба.