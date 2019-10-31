Исторический памятник конца XIX века ушел в Бийске за 1 рубль

Новости 30.10.2019 14:25 247

В Бийске продали памятник архитектуры - здание госпиталя. Проведена сделка более месяца назад, и широко не афишировалась. Пока не называются ни цена приватизации, ни новый собственник, пишет "Бийский рабочий". По данным издания, право собственности на объект уже закреплено за новым владельцем.

Ранее была опубликована информация о том, что памятник архитектуры муниципалитет готов был продать за рубль. При этом была оговорка – единым лотом к памятнику шел и земельный участок, на котором расположено здание. В итоге за здание действительно просили 1 рубль 18 копеек, а вот за участок в 1660 кв. м - 3,62 млн рублей.

Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России еще в 1989 году. При этом на момент заполнения документов на продажу памятника, его общее состояние признано как неудовлетворительное.

В акте о состоянии здания, составленном еще в 2015 году, указано, что в нем давно отсутствуют коммуникации, деформированы фундамент, перекрытия и цоколи, в стенах – сквозные трещины, кровля давно прогнулась, элементы крыши повреждены пожаром и гнилью, водосточных труб давно нет, как и дверей и оконных рам большей частью.

Новый собственник обязуется в течение семи лет привести здание в порядок. Какие затраты необходимы для восстановления госпиталя – пока неизвестно.

Напомним, сам комплекс бывшего пассажа Клевцова представляет собой несколько строений. Одно из них – строение №1, площадью 1303 квадратных метров, и есть основное историческое здание, одно из красивейших в Бийске. В 1890 году здесь открылся первый в Бийске пассаж.

В разные годы в здании располагались первый городской пассаж, с 1917 года — Алтайский народный университет, художественная студия, в 1924 году — городская библиотека, далее - «Сельхозтехника», школа колхозных кадров, а в 1941-2005 годах — военный госпиталь.

Кстати, передача памятника архитектуры от его прежнего собственника – Министерства обороны в муниципальную казну шла долго и болезненно. Если быть точнее, здание всегда оставалось за городом, а спор велся исключительно вокруг земельных участков. В итоге, когда документы были согласованы, здание выставили на торги.