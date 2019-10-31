Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края в Китай набирает обороты

Новости 30.10.2019 13:55 207

Алтайская торгово-производственная компания РУСАН (ТМ RUSUN) отправила в Поднебесную собственный контейнерный поезд с зерном.

Курс на экспорт компания взяла еще в 2015 году и ежегодно увеличивает объемы отгрузок сельхозпродукции местных производителей за рубеж. На этой неделе «РУСАН» впервые сформировал и отправил в Китай целый контейнерный поезд – состав в количестве 47 контейнеров, объемом 1167 тонн семян льна отправился в порт Тяньцзинь.

«Впервые нам удалось выйти на столь внушительные объемы – поезд состоит целиком из наших контейнеров. Прежде это были небольшие разовые поставки, но сейчас мы достигли более высокого уровня и объемов зерна. В планах – выйти на один контейнерный поезд в неделю. Причем, сразу после отправки первого поезда мы приступили к погрузке второго» - рассказал директор ООО «РУСАН» Алексей Пеньков.

Экспортировать алтайскую продукцию в Китай компания начала два года назад, пройдя жесткую процедуру контроля на соответствие необходимым требованиям, которые предъявляет Китай к странам-экспортерам. Динамика поставок за это время значительно выросла – с 5 тысяч тон в год до 5 тысяч тонн в месяц, причем сезон только начался, а объем предыдущего года уже достигнут.

План компании – выйти на отгрузку 100 тысяч тонн зерна за сезон. Добиться столь значительного роста объемов помогло открытие второго собственного зернового терминала в Тальменском районе с мощностью отгрузки продукции 8 тысяч тонн в месяц. Первый терминал (мощностью отгрузки 3 тысячи тонн в месяц), расположенный в Косихинском районе, был открыт в конце 2017 года. В них компания аккумулирует сырье алтайских сельхозпроизводителей со всего края.

Юлия Демидова