«Региону не хватает выставочной площадки»: Виталий Снесарь о международных связях Алтайского края

Новости 30.10.2019 13:20 976

За последнее время отмечается все больший интерес к Алтайскому краю со стороны других регионов России и зарубежных стран. Об этом в частности свидетельствует география посещения Алтайского края международными и межрегиональными делегациями. Впрочем, край и сам активно продвигает себя – участвуя в профильных выставках и форумах на территории других субъектов. У Алтайского края оказалось не мало общего как с европейскими, так и с азиатскими партнерами. Продолжается сотрудничество и в рамках Сибирского федерального округа. На данную тему «Политсибру» пообщался с зампредседателя правительства Алтайского края – руководителем администрации губернатора и правительства Виталием Снесарем.

- Виталий Владимирович, бытует мнение, что многочисленные международные форумы и выставки, в которых участвуют делегации из Алтайского края, не приносят региону ощутимой выгоды. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

- С одной стороны, логика, которая приводит к такой безапелляционной точке зрения, вполне понятна. Работает примерно такая формула: «Съездили, деньги промотали, ничего не привезли, лучше бы…», далее фантазия безгранична. Если бы это было так, то подобной деятельностью никто бы не занимался. Нам, как организаторам и участникам таких поездок, тоже очень хотелось бы с первого раза заключить множество выгодных договоров, получить массу заказов, привезти полные чемоданы денег, кучу подписанных документов и обязательств. Но, к сожалению, так не бывает. Все те большие договоренности, контракты, проекты, которые реализуются, они подготавливаются, начинаются с установления личных контактов, проявления руководством предприятий и регионов своей заинтересованности. Необходима площадка для того, чтобы познакомиться, рассказать о своих условиях, предложениях. И потом уже начинает выстраиваться другие взаимоотношения, возникают взаимные обязательства. Наиболее эффективны нейтральные площадки, организованные специалистами: выставки, форумы, конгрессы. Здесь происходит общение представителей и госструктур и бизнеса.

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На самом деле, представления о том, что расходы бюджета на данную деятельность носят какой-то глобальный характер, весьма далеки от истины. Все выражается в достаточно спокойных цифрах, не зашкаливает за приемлемые показатели. Мы не злоупотребляем, стараемся организовывать подобную деятельность в плановом спокойном режиме. Опираемся на те механизмы, которые подготавливают посреднические структуры: торгово-промышленные палаты, союзы промышленников, бизнес-ассоциации. Важны и государственные структуры федерального уровня.

Есть у нас связи инициативного межрегионального характера, что обусловлено повседневной жизнью, и возникновением каких-то проблем и необходимостью их разрешения. В администрации губернатора и правительства есть отдельное подразделение – департамент внешних связей и протокола, они занимаются этой деятельностью совместно с различными структурами федерального и межрегионального уровней.

- По какому принципу идет формирование делегации, кто может входить в ее состав?

- Если речь идет о межгосударственных контактах, то правила дипломатической практики диктуют необходимость участия представителя региональной власти рангом не ниже заместителя высшего должностного лица субъекта – зампредседателя правительства. Это, в свою очередь, обязует принимающую сторону соответствовать заданному уровню.

Специалисты заранее работают с торговыми представителями РФ. И мы от наших дипломатов и представителей торговых миссий получаем спектр интересов того государства, которое будет нас принимать. Соответственно мы понимаем, что интересно принимающей стороне, привозим с собой в делегации представителей тех предприятий, которые могут внести интересное предложение.

Если это международная выставка какого-то определенного профиля, то орган исполнительной власти подбирает наиболее активных и готовых к международному сотрудничеству участников с нашей стороны. Если это туристическая миссия, то в делегацию войдут туркомпании и операторы, собственники санаториев и курортов. Если это тема сельхозмашиностроения и перерабатывающей техники, то нам тоже есть, что показать и кого привезти, не опасаясь выглядеть на подобных форумах отстающими.

Большую роль в этом процессе играет Российский экспортный центр. Эта структура появилась не так давно, она имеет в каждом регионе свой филиал. Мы с центром идем нога в ногу, он координатор по увеличению объемов экспорта нашей продукции. Это большая стратегическая задача, поставленная президентом страны.

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- Насколько отличается позиционирование нашего региона в разных частях света (Европа, Азия)? На каких преимуществах края делается акцент (аграрная, туристическая составляющая и т.д.)?

- У нас нет универсального набора для всех случаев жизни. Было бы странно с одним и тем же набором приезжать к партнерам в Германию и Монголию. Пожалуй, всегда мы можем удивлять нашим культурным потенциалом. Вот это работает везде безотказно. Когда, к примеру, работа направлена на продвижение каких-то экономических интересов, должна быть и еще некая «открытка», позволяющая привлечь к стенду большее количество участников и зрителей. Конечно, если уж мы заговорили о европейском направлении, то можно отметить Германию, где у нас традиционно две площадки под агротехнику. Туда выезжают наши специалисты и представители Минсельхоза, едут целенаправленно за новинками сельхозтехники. Руководители крупных хозяйств устанавливают контакты, подписывают контракты, и на полях в крае появляются современная техника и сельхозоборудование.

На днях, к слову, завершилась миссия в Монголию, которая готова у нас закупать большой спектр продовольствия, наших сельхозмашин, для них они более привлекательны в ценовом отношении, чем европейская техника, которую еще надо доставить в Азию.

При работе на среднеазиатском направлении совсем другой набор «бонусов», которые мы предоставляем нашим традиционным постсоветским партнерам: Казахстану и республикам Средней Азии. Поэтому в каждом случае это отдельная работа, отдельный спектр предложений, которые мы везем с собой.

- Виталий Владимирович, в начале разговора вы упомянули о том, что крайне редко получается на первой же встрече заключить контракт. Все же, были ли за 9 месяцев 2019 года подписаны какие-то прорывные договоры?

- Из межрегиональных, если проект будет доведен до логического завершения, это соглашение между Алтайским краем, Кемеровской областью и Хакасией о строительстве транспортного коридора «Абакан - Бийск». Если его удастся реализовать, то это проект не 1-2, и даже не 5 лет, но он позволил бы очень серьезно решить логистическую задачу. Хакасия для нас практически соседний субъект, но, чтобы добраться до Абакана, необходимо потратить целые сутки. А если говорить о грузовых перевозках, то ситуация выглядит еще печальнее.

Другой проект, уже реализующийся на практике – вхождение «Алтайского бройлера» в группу компаний «Черкизово». Это тоже результат встречи руководителя нашего региона с собственниками холдинга на площадке в Москве.

Можно перечислять достаточно долго. В любом случае надо понимать: что для читателя, обычного человека, выглядит как неожиданное событие, например, подписание соглашения, было подготовлено как минимум полугодовой тщательной работой специалистов. Подписание – это верхушка айсберга. Нужно проверить тысячу позиций, провести массу согласований, чтобы этот документ потом устроил все стороны. И то, что подписано, например, в октябре 2019 года, начинало готовиться как минимум в январе. Подобные соглашения прорабатывают так долго для того, чтобы соблюсти паритет интересов. Как только мы отказываемся от его соблюдения, то сразу обрекаем предполагаемую сделку или проект на провал. В общем, это очень тонкая работа.

- До сих пор мы говорили о «выездной» активности региональных властей. Что можно сказать об обратной стороне медали, какие делегации побывали у нас? Какие знаковые соглашения были заключены?

- Из наиболее интересного, это конечно посещение нашего региона делегациями из Китайской Народной Республики совершенно разного уровня: представители дипмиссии, бизнес кругов, молодежных организаций. Интерес с китайской стороны очень многоплановый. При этом хочу сказать - это очень объемный и перспективный рынок для взаимного сотрудничества во всех сферах жизни: от межвузовского обмена до сотрудничества в научных исследованиях, консультаций в области технологий, появления новых инвестиций и пр.

Нам тоже есть, что предложить. Китай – огромный рынок для сбыта продовольственных товаров. Да, он защищен рядом протекционистских мер, и учиться их проходить юридически точно, правильно – это большая задача для наших участников внешнеэкономической деятельности. У многих не хватает терпения. Кажется, чего проще: погрузи товар в вагон и у тебя все заберут. Нет. Нужны сертификаты, ветеринарные, медицинские документы и прочее. Тогда для тебя откроется огромный китайский рынок. Те, кто проходит этот путь до конца, получают очень серьезный импульс для своего дальнейшего развития.

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Из другой части света – арабского Востока – у нас был очень интересный контакт весной с представителями Катара, интересовавшихся возможностью посетить и, в дальнейшем выстроить какие-то экономические отношения с нашими питомниками, выращивающими хищных птиц. Гости, к своему удивлению, столкнулись с тем, что не все решают деньги. Оказывается, есть такие вещи, как Красная книга, природоохранные нормы и законы и пр.

Приезжала в край в этом году германская делегация. В ее составе были специалисты, которые занимаются природными ландшафтами и сохранением экологических потенциалов территории. Их интересовал обмен опытом с сотрудниками Тигирекского заповедника, они предлагают использовать свои наработки при дальнейшем развитии туркластера «Белокуриха-2».

Интерес представляет и формат «Большого Алтая». Недавно проводилась конференция в Белокурихе, где встречались представители экономических ведомств шести регионов из четырёх государств, входящих в макрорегион. Мы услышали друг друга, в каком направлении каждый из нас готов что-то предлагать.

Ранее мы уже говорили о Монголии. Они крайне заинтересованы в открытии у нас кожевенного завода и сейчас уже готовы предлагать свой товар. Я думаю, это будет дополнительным импульсом к строительству второй линии на заводе «Русская кожа» в Заринске. Особенно после того, как этот контакт состоится и будет отработано взаимодействие.

- Хотелось узнать, как реализуется программа переселения соотечественников в Алтайский край?

- Наш регион, видимо в силу территориального расположения, достаточно востребован при переселении. В первую очередь, это соотечественники из республик Центральной Азии. Мы эту работу не прекращаем и делаем все возможное, чтобы получать дополнительные средства на ее реализацию, находимся на хорошем счету у соответствующих ведомств. Не забываем поддерживать наших соотечественников, проживающих за рубежом, «окармливая» их духовно. Приведу свежий пример - проект, который начинался с небольшой инициативы соотечественников из Франкфурта. Они написали нам, что с большим интересом следят за издательской работой в крае. И вот буквально на днях группа во главе с Сергеем Мансковым и Татьяной Егоровой отправилась во Франкфурт и повезли туда грузовик с книгами. Пришли русскоязычные немцы, и получилась очень хорошая теплая встреча.

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- Иногда складывается впечатление, и это касается не только СФО, что мы «варимся в собственном соку» и слишком мало контактируем с соседями. Визиты высших должностных лиц регионов РФ можно пересчитать по пальцам одной руки. С чем связана такая практика?

- Мне кажется, это несколько искаженная точка зрения. Во-первых, площадок для того, чтобы главы регионов встречались друг с другом достаточно много. Это консультативные и коллегиальные органы, которые созданы на федеральном уровне, например, для реализации нацпроектов. На окружном уровне эта та самая межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». В середине ноября запланирован совет округа под председательством полпреда Сергея Меняйло, куда съедутся все руководители.

Это с одной стороны, с другой - мы по инерции представляем себе, что контакты должны носить характер визита. Современные коммуникации позволяют выстраивать и поддерживать отношения в формате 24 часа, если эти отношения существуют. Есть спецсвязь, есть обычный или мобильный телефон. Все можно увидеть в интернете. Гораздо проще, на мой взгляд, одному руководителю позвонить другому и сказать: «Слушай, у меня поедет с межрегиональным проектом такой-то человек, обеспечь ему контакт». У нас для этого есть все условия.

Один из ярких примеров – появление на территории региона Штефана Дюрра (руководитель холдинга «ЭкоНива» – прим. ред.). Сначала он появился в Новосибирской области, потом по инициативе от руководителя приграничного муниципалитета (Тальменского района) Сергея Самсоненко был приглашен в Алтайский край. Проект уже реализуется. Более того, сейчас идет речь о создании единой экономической зоны для этого проекта: Черепаново, Тальменка, Сузун. Создание на базе трех муниципальных образований двух регионов своеобразного ТОСЭРа. Конечно, до реализации этой инициативы еще предстоит длительная работа по юридическому согласованию, но вариант интересный.

…Мы даже не всегда представляем себе количество контактов и решение взаимных вопросов между руководителями муниципальных образований двух регионов. Да, наверное, нам и не нужно это делать. Для чего? Соседу с соседом всегда есть, что обсудить.

Конечно, красиво и помпезно звучит: «Приезд новосибирской делегации в Алтайский край». Но это уже несколько устаревший формат. Нашему региону не хватает выставочно-конгрессной площадки – это факт. Если бы у нас был достойный выставочный центр – это была бы совсем другая история. А так мы вынуждены постоянно использовать заезженную пластинку в виде Белокурихи. Гости, правда, всегда рады туда ездить.

- Раз речь зашла о конгрессно-выставочном центре, хотелось узнать ваше отношение к появлению Radisson на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.

- Вопрос не по теме, конечно, но, видимо, сегодня без него никак. Нам, жителям Барнаула, наверное, свойственна дихотомия. Мы, с одной стороны, скептически говорим сами о себе: «Барнаул - большая деревня, на что тут смотреть». С другой, когда нам предлагают построить в центре большое современное здание, мы сразу вспоминаем, я сейчас говорю образно, что у нас там три кривых тополя и вытоптанная лужайка, и мы говорим: «Не-не-не, так дело вообще не пойдет!» Кто вспоминал вообще об этом уголке до появления проекта? При этом никто не осыпает проклятиями построенную за Дворцом Спорта высотку. Нам надо просто стратегически решить: делаем ли мы из центра города City или мы сохраняем милую сердцу и где-то глазу провинциальную картину? Это решение зависит от городского сообщества.

Насчет правила инвесторов о строительстве объекта только на пересечении двух красных линий ничего сказать не могу, не знаю. Может и можно подобрать какую-то другую площадку. У нас есть достаточно секторов частной застройки, который инвестор может выкупить и без всякого скандала построить. Несколько «ломово» все это выглядит. На мой взгляд, строить через «не могу» и «не хочу» не совсем правильно. Принципиально вопрос на самом деле в нас, в людях, населяющих Барнаул, что мы хотим от центра города?