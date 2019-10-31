«Росводоканал Барнаул» переложил водопровод для новой больницы

Новости 30.10.2019 14:50 211

Компания «Росводоканал Барнаул» завершила работы по перекладке двух ниток водопровода по улице Восточной для подключения к водоснабжению городской больницы №3. Ранее по этому адресу находился Алтайский онкологический диспансер, однако в 2017 году начался капитальный ремонт здания, переданного больнице.

Специалисты «Росводоканал Барнаул» с целью подключения будущего лечебного учреждения к водоснабжению проложили от улицы Матросова два новых водопровода диаметром 110 мм общей протяженностью 80 метров.

Один предназначен непосредственно для подачи в соцобъект воды, другой будет служить гарантией обеспечения норм пожаротушения. Материал трубы – полиэтилен, срок службы которого не менее 50 лет. Кроме того, на сети был построен новый колодец и установлена новая запорная арматура. В колодце на улице Матросова, где водопровод от больницы соединяется с основной магистралью, заменено 2 задвижки диаметром 100 мм.

«Эти мероприятия гарантированно обеспечат надежность и бесперебойность водоснабжения больницы. Нам важно, чтобы ее сотрудники и пациенты не испытывали каких-либо неудобств, связанных с водоснабжением», - подчеркнул главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.



«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.