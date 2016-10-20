Капиталист 2.0. Известное бизнес-издание Алтайского края возобновило работу

Новости 30.10.2019 12:45 771

Интернет-журнал о бизнесе «Капиталист», ранее освещавший преимущественно экономические темы, снова начал активно функционировать. До недавнего времени рубрики на сайте не обновлялись, последние публикации (в основном рекламного характера) были датированы концом 2018 года.

Однако с конца сентября издание провело редизайн, по сути перезапустив свою работу. Первые публикации за 2019 год на сайте появились в конце сентября. В день выходит 4-5 материалов, преимущественно рерайт других СМИ. Представлены федеральная и краевая повестка, акцент сделан на бизнес-новостях. Есть и ряд авторских статей. Пока в числе авторов указана Ольга Язовская.

Как удалось выяснить «Политсибру», на сегодняшний день формированием контента занимаются двое журналистов и редактор.

«Тематика не изменится, сайт, как и прежде, будет специализироваться на бизнесе, финансах в региональной повестке. Также будем рассказывать о стартапах, демонстрировать кейсы и знакомить с интересными бизнес идеями», - прокомментировали ближайшие планы в редакции.

По словам представителей "Капиталиста", идея вернуть сайт к жизни появилась чуть менее года назад. Этого времени хватило на оформление всех необходимых документов и ребрендинг. Вопрос развития сейчас обсуждается вышестоящим руководством, данные о котором собеседники раскрывать отказались. "Общий план сейчас основан на заполнении пустующей ниши деловых изданий Алтайского края", - добавили в СМИ.

Штат редакции сайта планируется варьировать, исходя их текущих потребностей. Пока часть авторов пишут от имени редакции. В настоящее время идет поиск smm-специалиста для продвижения в социальных сетях. Известно, что пост выпускающего редактора "Капиталиста" занимает Екатерина Грибанова.

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При этом говорить о том, что сайт резко вырос по посещаемости за месяц с момента перезапуска пока не приходится. Кроме того, издание довольно давно выпало из Топа "Медиалогии" по цитируемости.

Что касается работы на сайте одного из его основателей и руководителя проекта Романа Воронина, то выяснилось, что "Капиталистом" он больше не занимается. На его место пришла новая команда. Напомним, что работа издания окончательно пошла на спад после ухода в 2017 году главного редактора Андрея Беспалова. Проект тогда был отправлен на каникулы, а после некоторой «творческой паузы» сайт выпускал все меньше материалов, сосредоточившись на рекламных текстах. За это время ресурс утратил часть аудитории, заодно потеряв и в цитируемости.

До Беспалова главредом издания был известный журналист Сергей Тепляков. Однако расцветом "Капиталиста" по праву считается период работы в нем тандема Василий Морозов - Даниил Чурилов.