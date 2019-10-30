Политический вице-губернатор прокомментировал «переворот» в Каменском районе

Новости 30.10.2019 11:20 1255

Зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин заявил, что у него есть вопросы к легитимности принятого депутатами решения о снятии полномочий с и.о. главы Каменского района Евгении Гордиенко. Вице-губернатор не исключил, что точку в данной истории может поставить суд. Пока же инициаторы "переворота" на контакт с краевыми властями не идут.

Решение о снятии полномочий с исполняющей обязанности главы района Евгении Гордиенко принималось депутатами в опросном порядке, то есть их избиратели и в целом общественность узнали об этом уже, когда факт, по сути, свершился, напоминают "Каменские известия".

Документ, утверждающий итоги опросного голосования, подписан заместителем председателя райсобрания Иваном Панченко (председатель Виктор Кашицин накануне начала опроса ушел на больничный). Согласно реестру голосования, 12 человек высказались за снятие полномочий с действующего и. о. главы и возложение их на другого зама главы администрации района Алексея Жихаренко.

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Стоит отметить, что до этого момента ничего не предвещало столь резкого поворота событий. Были предпосылки, например, озвученное ранее намерение расторгнуть трудовой договор с директором гостиницы Виктором Кашициным (являющимся председателем райсобрания), выдавливание с «мусорного рынка» предприятия «Камень-Сервис», с которым якобы связаны определенные интересы Ивана Панченко, нежелание и.о. главы заводить в район сомнительных угольных поставщиков, ангажированных некоторыми из депутатов, а также известными в Камне предпринимателями с уже сомнительной репутацией и много других причин.

Вместе с тем часть депутатского корпуса, подписавшегося за «импичмент», выдвинули Евгении Гордиенко и ряд сформулированных обвинений. Например, приобретение мебели для детских садов, что, по их мнению, привело к убыткам бюджета района, и еще несколько пунктов, которые, по версии издания, «притянуты за уши».

Несмотря на это, факт смены власти зафиксирован. С 28 октября полномочия и.о. главы района исполняет Алексей Жихаренко. Вместе с тем уже известно, что прокуратура организовала проверку информации об отстранении от должности исполняющей обязанности главы. Не исключено, что решение может быть аннулировано.

"У нас возникает много вопросов к инициаторам и в целом к происходящим в Каменском районе событиям, в том числе и к их легитимности. Насколько я знаю, документы аппарат районного собрания в прокуратуру не передает, инициаторы на контакт не идут или, говоря простыми словами, прячутся от нас. Внутриполитический блок правительства края взял ситуацию в Камне на особый контроль и сейчас главная задача, чтобы от упомянутых событий не появилось каких-то негативных последствий. Город, район и, главное, население не должно пострадать, особенно это актуально в уже начавшемся отопительном сезоне. Далее с вопросом будут разбираться компетентные органы, возможно, и судебные. И уже по их итогам будут приниматься решения", - подчеркнул вице-губернатор Денис Губин.