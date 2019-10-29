Запланированные работы по ремонту дорог в Барнауле завершены

Новости 30.10.2019 12:20 185

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк осуществил приемку новой дороги в краевой столице. Она находится на участке улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов.

Вячеслав Франк высоко оценил работу подрядной организации ДСУ-4, которая завершила строительство раньше срока.

«Планировалось, что участок дороги будет достроен в 2020 году, однако мы обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и попросили дополнительно выделить средства, чтобы новая дорога появилась уже в этом году. Об этом нас просили и местные жители. Виктор Петрович нас услышал и выполнил просьбу», - рассказал он.

Дорога, протяженностью более 800 м и шириной около 15 м, насчитывающая четыре полосы для движения автомобилей, стала последним объектом в текущем году. Ее, как и другие дорожные объекты, строили или ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализовывался при содействии правительства Алтайского края.

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В Барнауле дорожники работали на 33 участках. Масштабный ремонт проведен по проспектам Ленина и Комсомольскому. Работы здесь имели важное значение с точки зрения обеспечения тепло- и водоснабжения. Компании СГК и «Водоканал» провели ремонтные работы на инженерных коммуникациях заранее для того, чтобы новые дороги были сделаны по графику.

Больше всех обновления дороги ждали жители поселка Затон – запланированный в текущем году ремонт выполнен, а уже в следующем - городские власти намерены привести в порядок дорожную сеть внутри самого населенного пункта.

Дорожными работами по нацпроекту был охвачен весь Барнаул. Обновление дорожного полотна коснулось улиц Заринской, Бабуркина, Кирова, Аносова, Глушкова, Беляева, Георгия Исакова, Энтузиастов, проспекта Сибирского. Все перечисленные дороги являются основными транспортными артериями районного значения, здесь находятся социально значимые объекты.

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Кроме того, ремонтные работы прошли на улицах Аванесова, Эмилии Алексеевой, Ткацкой, Попова, Льва Толстого, Герцена, Пролетарской и других.

В масштабах всего края в 2019 году в рамках национального проекта было отремонтировано более 200 дорожных объектов. Работы в этом сезоне были более ресурсоемкие, чем в предыдущие годы. Особое внимание было уделено объездной дороге в краевой столице. Транспортная магистраль имеет огромное значение для всего края по причине своего статуса, как связующего звена межрегиональных трасс. Помимо этого она связывает спальные районы города с его центральной частью. Кроме основного ремонта, к осени следующего года на данном участке будет проведена реконструкция моста через Барнаулку. Объект расширят до четырех полос. Также на мосту завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

Полномочный представитель президента России по СФО Сергей Меняйло привел в пример Алтайский край, как один из двух регионов в Сибири, который смог заключить все контракты на проведение дорожных ремонтно-строительных работ до начала лета.