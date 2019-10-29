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Минобороны выдвинуло версию о причинах расстрела солдат под Читой

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Комиссия Минобороны, которая занимается расследованием причин массового расстрела военных воинской части в забайкальском поселке Горный, не обнаружила фактов физического насилия в отношении подозреваемого рядового Рамиля Шамсутинова. В числе погибших двое из Алтайского края.

Источник РБК в комиссии сообщает, что был обнаружен факт «психологической несовместимости» подозреваемого с одним из офицеров, а также о наличии «межличностного конфликта».

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии. Командиры будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — рассказывает источник.

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Напомним, что 25 октября на территории воинской части №54160 в закрытом поселке Горный прозвучала стрельба. По версии следователей, 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли.

Ранее был опубликован список погибших:

  • Капитан Евсеев 1989 г. р.
  • Старший лейтенант Пьянков 1990 г. р. (о котором говорил собеседник тюменских журналистов)
  • Рядовой Никитин 1998 г. р.
  • Рядовой Богомолов 1999 г. р.
  • Рядовой Похитило 1999 г. р.
  • Рядовой Куроков 1998 г. р.
  • Андреев 2000 г. р. (Алтайский край).

Задержанный военнослужащий заявил, что не жалеет ни о чем. По его словам, к трагедии привели неуставные отношения в части. Минобороны же официально выдвинуло версию о «нервном срыве из-за личных проблем».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: static.news.ru

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