Минобороны выдвинуло версию о причинах расстрела солдат под Читой

Комиссия Минобороны, которая занимается расследованием причин массового расстрела военных воинской части в забайкальском поселке Горный, не обнаружила фактов физического насилия в отношении подозреваемого рядового Рамиля Шамсутинова. В числе погибших двое из Алтайского края.
Источник РБК в комиссии сообщает, что был обнаружен факт «психологической несовместимости» подозреваемого с одним из офицеров, а также о наличии «межличностного конфликта».
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии. Командиры будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — рассказывает источник.
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Напомним, что 25 октября на территории воинской части №54160 в закрытом поселке Горный прозвучала стрельба. По версии следователей, 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли.
Ранее был опубликован список погибших:
Задержанный военнослужащий заявил, что не жалеет ни о чем. По его словам, к трагедии привели неуставные отношения в части. Минобороны же официально выдвинуло версию о «нервном срыве из-за личных проблем».
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