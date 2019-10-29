Минобороны выдвинуло версию о причинах расстрела солдат под Читой

Новости 30.10.2019 11:50 286

Комиссия Минобороны, которая занимается расследованием причин массового расстрела военных воинской части в забайкальском поселке Горный, не обнаружила фактов физического насилия в отношении подозреваемого рядового Рамиля Шамсутинова. В числе погибших двое из Алтайского края.

Источник РБК в комиссии сообщает, что был обнаружен факт «психологической несовместимости» подозреваемого с одним из офицеров, а также о наличии «межличностного конфликта».

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии. Командиры будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — рассказывает источник.

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Напомним, что 25 октября на территории воинской части №54160 в закрытом поселке Горный прозвучала стрельба. По версии следователей, 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли.

Ранее был опубликован список погибших:

Капитан Евсеев 1989 г. р.

Старший лейтенант Пьянков 1990 г. р. (о котором говорил собеседник тюменских журналистов)

Рядовой Никитин 1998 г. р.

Рядовой Богомолов 1999 г. р.

Рядовой Похитило 1999 г. р.

Рядовой Куроков 1998 г. р.

Андреев 2000 г. р. (Алтайский край).

Задержанный военнослужащий заявил, что не жалеет ни о чем. По его словам, к трагедии привели неуставные отношения в части. Минобороны же официально выдвинуло версию о «нервном срыве из-за личных проблем».