Энергетики ввели особый режим работы на фоне сильного ветра

Новости 30.10.2019 10:20 301

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае вот уже четвертый день. По всей территории наблюдается сильный ветер. В некоторых районах порывы ветра достигают 38 м в секунду, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Такие погодные условия создают риск периодического отключения электричества из-за повреждения линий электропередачи (ЛЭП). Ветром обрываются провода, обрушаются опоры, а деревья падают на линии. В основном технологические нарушения устраняются довольно быстро, однако за одними перебоями происходят новые, из-за чего количество обесточенных потребителей постоянно меняется.

Во вторник, 29 октября в 19 часов было зафиксировано семь случаев аварийного отключения электричества. Без света остались более 4,2 тысяч человек и 25 социально значимых объектов. Из семи случаев длительные отключения (продолжительностью более трех часов) зафиксированы в селе Верх-Неня (286 человек, четыре социально значимых объекта), в Белокурихе (2372 человека, пять социально значимых объектов).

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На данный момент, в сетевых компаниях края введен особый режим работы, сообщает министерство промышленности и энергетики. Это значит, что в сетевых компаниях в условиях повышенной готовности находится людей больше чем обычно. Кроме того, на постоянном дежурстве сейчас находятся ремонтные бригады, которые прилагают все возможные усилия, для исправления ситуации в обесточенных населенных пунктах.

Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения потребителей, в том числе по временным схемам или с применением резервных источников снабжения электрической энергией.