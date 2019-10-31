Алтайский сенатор рассказал, как решить задачу социальной реабилитации осужденных

Новости 30.10.2019 10:40 165

В Ростове-на-Дону в рамках планового совместного выездного заседания трех комитетов Совета Федерации были рассмотрены вопросы региональной практики включения учреждений уголовно-исполнительной системы РФ в территориальные схемы в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

По мнению зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергея Белоусова, российская система службы исполнения наказаний в части использования производственных возможностей, а также реабилитации и социальной реинтеграции заключенных в общество нуждается в совершенствовании.

Снижение уровня преступности в стране и рецидива среди бывших заключенных - задача крайне актуальная для государственных органов и напрямую касается обеспечения общественной безопасности в стране. В этой связи вопросы ресоциализации осужденных выходят на первый план.

Белоусов рассказал, что совместное заседание трех комитетов Совета Федерации является продолжением системной работы верхней палаты по либерализации и гуманизации уголовно-процессуального, исполнительного законодательства Российской Федерации, а также по поиску альтернативных подходов привлечения к труду осужденных с учетом специфики учреждений уголовно-исполнительной системы

«Недостаточная вовлеченность осужденных в активную трудовую деятельность становится основной причиной того, что лица в местах лишения свободы попросту теряют свои трудовые профессиональные навыки и после освобождения не могут вернуться к привычной жизни в обществе», - уверен сенатор.

Вместе с тем, действующие исправительные учреждения службы исполнения наказания обладают запасом производственных мощностей и площадей, а также ресурсом рабочей силы, которые пока используются неэффективно. Тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации есть положительный опыт по привлечению осужденных, например, к сортировке твердых бытовых отходов.

«Участие осужденных в работе по сортировке и переработке ТКО будет способствовать увеличению количества привлеченных к труду, а включение объектов обработки и утилизации отходов, расположенных на территории исправительных учреждений УИС в территориальные схемы обращения с отходами поможет субъектам решить проблему обработки мусора, что крайне актуально в сегодняшних условиях, когда вся страна перешла новую систему обращения с ТКО», -уверен сенатор.

В ходе заседания был представлен доклад заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Рустама Степаненко о ходе совместной работы территориальных органов ФСИН и уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ по включению объектов обработки и утилизации отходов, находящихся в учреждениях УИС, в территориальные схемы.

По результатам заседания участниками выработаны рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.