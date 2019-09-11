Следователи раскрыли тяжкое преступление в Заринске спустя 15 лет

Новости 30.10.2019 9:50 596

Следователи из Алтайского края раскрыли преступление спустя 15 лет. Уголовное дело завершено в отношении 37-летнего жителя Заринска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Его обвиняют в изнасиловании и убийстве. По данным следствия, в вечернее время в сентябре 2003 года на тот момент 21-летний обвиняемый в Заринске встретил 55-летнюю женщину, которой предложил употребить спиртное. Они поднялись на лестничный проем подъезда одного из жилых домов, где продолжили знакомство, распивая спиртные напитки.

В ходе употребления алкоголя, молодой человек изнасиловал свою собутыльницу, ударив ее около 13 раз. Из-за того, что жертва оказывала ему активное сопротивление, он задушил ее используя платок, после чего скрылся с места происшествия. По причине своей неочевидности, долгое время преступление не могли раскрыть. И только спустя более 15 лет следователи, изучив повторно материалы уголовного дела, назначили ряд судебных экспертиз по изъятым с места преступления биологическим следам.

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Анализируя полученные результаты экспертиз, сотрудниками СК была установлена личность мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В итоге рецидивист признался в совершенном преступлении. Его дело направлено в суд.