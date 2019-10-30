Квартиру в 10 «квадратов» выставили на торги в Барнауле за 300 тысяч рублей

8 ноября в Барнауле должны пройти торги, на которые выставлен необычной лот. Это квартира на первом этаже, площадью 10 кв. м. Недвижимость оценивается в 311 тысяч рублей.
Помещение расположено в пятиэтажке на улице Энтузиастов, 25. Наличие литеры у квартиры, скорее всего, говорит о том, что она была оборудована из какого-то нежилого помещения, либо выделена одной из комнат в полноценной квартире.
Средняя стоимость квадрата составит 36 832 рублей
Примечательно еще и то, что лот выставили по решению суда в качестве арестованного имущества, пишет "Алтайский портал недвижимости". Причиной могла стать невыплата собственником долга. Именно поэтому в числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытаются продать с молотка повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих не оказалось.
Согласно данным публичной кадастровой карты, помещение находится в частной собственности с мая 2014 года. Интересно, что кадастровая стоимость квартиры составляет 368 939 рублей (выше стартовой цены торгов).
В перечень вошли и малые города