Квартиру в 10 «квадратов» выставили на торги в Барнауле за 300 тысяч рублей

Новости 30.10.2019 8:45 93

8 ноября в Барнауле должны пройти торги, на которые выставлен необычной лот. Это квартира на первом этаже, площадью 10 кв. м. Недвижимость оценивается в 311 тысяч рублей.

Помещение расположено в пятиэтажке на улице Энтузиастов, 25. Наличие литеры у квартиры, скорее всего, говорит о том, что она была оборудована из какого-то нежилого помещения, либо выделена одной из комнат в полноценной квартире.

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Примечательно еще и то, что лот выставили по решению суда в качестве арестованного имущества, пишет "Алтайский портал недвижимости". Причиной могла стать невыплата собственником долга. Именно поэтому в числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытаются продать с молотка повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих не оказалось.

Согласно данным публичной кадастровой карты, помещение находится в частной собственности с мая 2014 года. Интересно, что кадастровая стоимость квартиры составляет 368 939 рублей (выше стартовой цены торгов).

Налог на имущество подобной жилплощади равен 369 рублям в год.