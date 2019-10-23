«Место выбрано неудачно»: мэрия отказалась согласовывать строительство Radisson

Новости 30.10.2019 7:10 306

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов заявил, что отель Radisson не будут строить на месте сквера близ площади Сахарова. Слова чиновника публикует "Вечерний Барнаул".

Аристов прокомментировал тему, связанную с появлением отеля, отвечая на вопрос одного из читателей. Глава профильного комитета напомнил, что уже прошло несколько круглых столов и обсуждений с участием экспертов.

Барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson Новости 23.10.2019 7:40 В случае отрицательного ответа горожане готовы к акциям протеста 4093

"С одной стороны, строительство сетевого отеля поднимет статус нашего города как столицы Алтайского края и принесет пользу. Но с другой, место для строительства, с точки зрения комитета и администрации Барнаула, выбрано неудачно и его следует пересмотреть. По Генплану и правилам землепользования и застройки, утвержденным в Барнауле, возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено. К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей. Позиция сторон обозначена, переговоры пока продолжаются. Думаю, в итоге будет принято взвешенное решение с учетом мнения барнаульцев", - сообщил Дмитрий Аристов.

Тем временем власти Барнаула согласовали проведение митинга в поддержку зеленых зон и сохранения сквера на площади Сахарова. Акция пройдет 9 ноября на площади Свободы. Несколькими днями ранее, 4 ноября, митингующие соберутся с аналогичными лозунгами на площади Жукова.