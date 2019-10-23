Эксперты рассказали о перспективах рынка долевого строительства в Алтайском крае

Новости 30.10.2019 7:40 111

О том, как проходит внедрение проектного финансирования в строительство жилья в Алтайском крае сообщили руководитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко и замруководителя инспекции Ольга Дерявская. Пресс-конференция состоялась накануне, пишет сайт краевого правительства.

Веремеинко напомнил, что реализация механизма поэтапного перехода строительной отрасли на проектное финансирование и использование счетов эскроу началась в 2017 году. С начала 2019 года застройщики обязаны работать только через эскроу. Исключения сделаны для проектов, соответствующих критериям, которые установило правительство России.

Ожидается, что на адаптацию участников рынка к новому формату уйдет 1,5-2 года. При этом кардинальных изменений в рядах застройщиков не ожидается.

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В регионе реализуют 92 проекта в сфере жилищного строительства с привлечением средств участников долевого строительства. Общая площадь недвижимости - 1,784 млн кв. м. Из них 84 проекта будут достраиваться по старой схеме, без использования счетов эскроу. Проектное финансирование в крае применяется при реализации пяти проектов общей площадью 98,5 тысяч кв. м. Стоимость строительства таких объектов составляет 2,5 млрд рублей.

За счет собственных средств будет завершено строительство дома по улице Гущина, 171"а" в краевой столице. Для строительства домов по улице Промышленной, 6 и улице Советской Армии, 83 в Барнауле застройщики ведут переговоры с банками о получении проектного финансирования.

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Что касается прогнозов по росту цен на жилье, то о нем, по словам Веремеинко, пока говорить преждевременно.

«Сегодня более 90% от общего количества возводимого в крае жилья будут достраивать без банковского участия. Безусловно, использование банковских средств повлияет на увеличение себестоимости строительства объектов. По данным Минстроя России, на сегодня средняя стоимость проектного финансирования составляет 6,9%», - резюмировал руководитель инспекции.

К работе по проектному финансированию приступили «Барнаулкапстрой», «Домстрой-Барнаул», «Вира-Строй», «Союз». Кредитные линии открыты Сбербанком и "Альфа-Банком".