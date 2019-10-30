Алтайский край стал одним из аутсайдеров в СФО по числу заявок на конкурс управленцев

Новости 30.10.2019 8:15 95

Принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России-2020» намерены 1756 человек из Алтайского края. Они оставили соответствующие заявки, сообщает оргкомитет.

Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

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4 октября был запущен третий сезон конкурса управленцев. Больше всего заявок подали представители Центрального округа (81707), на втором – Приволжский (41949), на третьем – Северо-Западный (29347) федеральные округа. Затем следуют Уральский (21636), Сибирский (21072), Южный (20141), Дальневосточный (9644) и Северо-Кавказский (8334).

Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

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В СФО наиболее активно проявили себя Новосибирская область (поступило 4720 заявок), Красноярский край (3904 заявки) и Иркутская область (2808 заявок). Далее следуют Кемеровская (2458 заявок), Омская (2330 заявок) и Томская области (1902 заявки), Алтайский край (1756 заявок), Республики Хакасия (530 заявок), Тыва (344 заявки) и Республика Алтай (320 заявок).

Количество желающих из Алтайского края меньше, чем в ряде регионов СФО, однако наблюдается положительная динамика. Например, в конкурсе 2017 года приняли участие 1570 человек, а уже в 2018 году их было 1726.

"Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию "Здравоохранение", - рассказал Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Всего конкурсантам за месяц предстоит решить пять различных тестов. По их итогам будут определены полуфиналисты, которые продолжат соперничество на очном этапе.