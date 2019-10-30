«Ростелеком» рассказал барнаульским школьникам о безопасном интернете

Новости 30.10.2019 9:10 28

Национальный оператор «Ростелеком» провел в школах Барнаула ряд познавательных уроков по теме «Основы безопасности в сети интернет». В мероприятиях приняли участие более 500 учащихся начальных и старших классов из семи школ краевой столицы.

Уроки проходили в формате квеста, суть которого заключалась в том, что ученики делились на команды и собирали на скорость пазлы, разгадывали ребусы и разбирали задачки с возможными ситуациями. Например: «Света завела электронную почту и получила с незнакомых адресов предложения загрузить игру, перейти по ссылке или зайти в другой аккаунт, что ей делать?» Большинство участников квеста из нескольких вариантов ответа выбрало правильный: не открывать файл или ссылку.

«Ростелеком» во время уроков представил учащимся буклет «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников», который компания разработала специально для школьников.

В красочной раскладке оператор собрал для подростков полезные советы по безопасному поведению в интернете: как завести надежный пароль, защитить аккаунт, распознать злоумышленников и фишинговые сайты. Настоящий киберзащитник, говорится в правилах, должен беречь тайну персональных данных, быть воспитанным, супервнимательным и пользоваться только надежными приложениями.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №127 Барнаула Людмила Сусликова:

«Мы как раз готовились к проведению единого интерактивного урока по безопасности, и предложение "Ростелекома" оказалось своевременным и полезным. Специалисты провели обучение со всей первой сменой школы. Консультанты правильно выбрали игровой формат уроков, так дети легче усваивают материал. Теперь наша задача – познакомить с полезной информацией родителей учеников. Для этого нам оставили в избытке все необходимые информационные материалы».

В рамках познавательных уроков специалисты «Ростелекома» рассказали школьникам об «Антивирусе», — дополнительной опции, при которой абоненты компании вместе с интернетом могут подключить на выгодных условиях популярные антивирусы Kaspersky, Dr Web или Eset NOD32.

На память о встрече «Ростелеком» подарил каждому ученику паспорт киберзащитника, бланк с расписанием уроков, закладки для книг и магниты.

В Алтайском крае и в Республике Алтай продолжает действовать акция «Без проблем», в рамках которой «Ростелеком» предлагает новым и действующим абонентам выгодные тарифы на доступ в интернет при условии подключения антивирусной программы на выбор. Акция продлится до 29 февраля 2020 года. Консультация — в офисах компании или по телефону 8 800 1000 800.

Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком»