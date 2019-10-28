Стало известно, кому принадлежит территория вдоль заповедного озера на Алтае

Новости 29.10.2019 18:40 479

Берега заповедного озера Дарашколь в Республике Алтай оказались проданы фонду, связанному с основателем компании Yota и крупным подрядчиком ФСИН. Ранее экологи обнаружили частный дом на озере, которое признано всемирным наследием ЮНЕСКО, пишет "Тайга.инфо".

«Гринпис России» обнаружил частный дом на берегу озера Дарашколь. Площадь двухэтажного отапливаемого здания с террасой более 90 кв. м. В нескольких м от берега находится вертолетная площадка. Объекты построены в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха» на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Российские власти должны были уведомить ЮНЕСКО об объекте, теперь же озеро могут включить в список «Всемирное наследие под угрозой».

«Гринпис» обнаружил частный дом на берегу заповедного озера в Горном Алтае Новости 28.10.2019 11:40 Экологи отмечают, что дом построен в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха» 603

Дом стоит на участке «Некоммерческого фонда содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха „Кабарга“». Организация получила землю от администрации Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района республики. Издание выяснило, что фонду принадлежит значительная часть береговой линии заповедного озера, включая целый полуостров.

Фонд «Кабарга» владеет тремя земельными участками общей площадью 47,3 тысячи кв. м, говорится в выписках из ЕГРН. Судя по кадастровой карте, территория частично покрыта деревьями и, по документам, предназначена под объекты рекреационного назначения для «природно-познавательного туризма».

Фонд, по данным сервиса «Контур-Фокус», принадлежит основателю корпорации Yota Сергею Адоньеву, а также компании «Экспател» и ее учредителю Игорю Юзефовичу.

«Экспател» монтирует телекоммуникационное оборудование и получал подряды от государственных структур на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Крупнейший заказчик — главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН. На сайте «Экспатела» сказано, что компания делала проекты не только для службы исполнения наказаний, но и для МВД РФ, «Спецстроя», «Газпрома», «Аэрофлота» и мобильных операторов.

Минприроды республики готовит иск о признании сделки по продаже участка, на котором построили дом, недействительной. Впрочем, по заявлению региональной прокуратуры, дом не является капитальным строением.