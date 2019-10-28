Прокуратура встала на защиту врио главы Каменского района, отстраненной депутатами

Новости 29.10.2019 18:05 917

Прокуратура организовала проверку информации об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Каменского района Евгении Гордиенко. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на запрос Каменской межрайонной прокуратуры.

В августе прошлого года главу района Федора Найдена отстранили от должности, так как он проходит обвиняемым по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Евгения Гординеко стала исполнять его обязанности в сентябре 2018 года.

На днях райсобрание по требованию инициативной группы из девяти депутатов провело опрос о лишении полномочий Гордиенко из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Предложение поддержали 12 из 20 депутатов. После этого решение направили на исполнение в администрацию района. Планировалось, что место врио главы, согласно уставу, займет заместитель - Алексей Жихаренко.

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В запросе прокуратуры, направленном в адрес райсобрания, говорится, что депутаты должны предоставить копию своего решения, распоряжение о созыве внеочередной сессии по данному вопросу, копию протокола сессии, результаты голосования, опросных листов и другие документы. Надзорное ведомство также намерено выяснить, что послужило причиной такого решения, подавались ли депутатами заявления о признании результатов голосования недействительными и его отзыве.

«Вчера мы передали решение в администрацию. Но Евгения Гордиенко не спешит с его исполнением. По нашей информации, Жихаренко не приступил к исполнению обязанностей главы», - рассказал изданию руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.

По его словам, прокуратура просит незамедлительно предоставить документы. Он отметил, что «решение собрания есть и оно должно быть исполнено».

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Не исключено, что прокуратура может аннулировать решение депутатского корпуса по каким-либо формальным причинам, если не были соблюдены все необходимые процессуальные моменты при вынесении "вотума недоверия" главе района. Это позволило бы сохранить статус-кво в одном из самых неспокойных алтайских муниципалитетов, особенно учитывая только начавшийся отопительный сезон. Вторая за год смена власти вряд ли пойдет на пользу Каменскому району, чья главная проблема заключается отнюдь не в личности главы, а в амбициях ряда депутатов.