Прокуратура встала на защиту врио главы Каменского района, отстраненной депутатами

Прокуратура организовала проверку информации об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Каменского района Евгении Гордиенко. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на запрос Каменской межрайонной прокуратуры.
В августе прошлого года главу района Федора Найдена отстранили от должности, так как он проходит обвиняемым по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Евгения Гординеко стала исполнять его обязанности в сентябре 2018 года.
На днях райсобрание по требованию инициативной группы из девяти депутатов провело опрос о лишении полномочий Гордиенко из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Предложение поддержали 12 из 20 депутатов. После этого решение направили на исполнение в администрацию района. Планировалось, что место врио главы, согласно уставу, займет заместитель - Алексей Жихаренко.
В настоящее время часть депутатов пытается отозвать голоса, ранее отданные против Евгении Гордиенко
В запросе прокуратуры, направленном в адрес райсобрания, говорится, что депутаты должны предоставить копию своего решения, распоряжение о созыве внеочередной сессии по данному вопросу, копию протокола сессии, результаты голосования, опросных листов и другие документы. Надзорное ведомство также намерено выяснить, что послужило причиной такого решения, подавались ли депутатами заявления о признании результатов голосования недействительными и его отзыве.
«Вчера мы передали решение в администрацию. Но Евгения Гордиенко не спешит с его исполнением. По нашей информации, Жихаренко не приступил к исполнению обязанностей главы», - рассказал изданию руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.
По его словам, прокуратура просит незамедлительно предоставить документы. Он отметил, что «решение собрания есть и оно должно быть исполнено».
Такой формат является законным, но по мнению депутатов, им стали злоупотреблять
Не исключено, что прокуратура может аннулировать решение депутатского корпуса по каким-либо формальным причинам, если не были соблюдены все необходимые процессуальные моменты при вынесении "вотума недоверия" главе района. Это позволило бы сохранить статус-кво в одном из самых неспокойных алтайских муниципалитетов, особенно учитывая только начавшийся отопительный сезон. Вторая за год смена власти вряд ли пойдет на пользу Каменскому району, чья главная проблема заключается отнюдь не в личности главы, а в амбициях ряда депутатов.