Россельхозбанк способствует продвижению продукции клиентов на внешние рынки

Новости 29.10.2019 17:30 197

Алтайские компании-экспортеры приняли участие в круглом столе «Система поддержки российских экспортеров: ожидания, инструменты и решения». Мероприятие организовали и провели АО «Россельхозбанк» и Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia).

Круглый стол проходил в Москве, но в Барнауле и во всех других филиалах Россельхозбанка по стране была организована связь в формате видеоконференции. Все участники, и в Москве, и в регионах могли задавать вопросы и активно участвовать в дискуссии. С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров. Он подчеркнул актуальность темы и пожелал плодотворной работы собравшимся.

Спикеры круглого стола, среди которых были представители Минсельхоза, Минпромторга, Минтранса, Минфина РФ, Российского и Московского экспортного центров, представители науки и Россельхозбанка, ответили на все вопросы собравшихся. По общему мнению участников круглого стола, мероприятие было полезно со всех точек зрения: получилось разобраться во многих нюансах, познакомиться с новыми возможностями, предостеречь себя от ошибок, выступления были конкретными и носили практический характер.

Как сообщила Вера Караваева, начальник службы операций на финансовых рынках Алтайского РФ АО Россельхозбанк, «от Алтайского края в работе круглого стола приняли участие более 10 человек. В студии в крае было представлено 5 компаний и еще представители двух алтайских компаний приняли участие в обсуждении в Москве». Для Россельхозбанка такие видеоконференции по самым актуальным вопросам - уже привычная практика, но для многих клиентов такая возможность представилась впервые.

«Приятно, что мы получили отличные отзывы от участников круглого стола, - делится впечатлениями Вера Караваева. - Так, один из клиентов рассказал, что буквально неделю назад присутствовал на круглом столе со схожей тематикой в Новосибирске, и наше мероприятие было более актуальным, так как кроме теории, рассказали о практике из первых уст, с примерами и готовыми алгоритмами действий, особенно по акселерационной программе и льготным кредитам».

В этом смысле самой ценной информацией слушатели назвали рассказ об опыте участия клиентов Россельхозбанка в акселерационной программе. Выступление вызвало понятный интерес у слушателей, так как для клиентов Россельхозбанка вхождение в программу бесплатно. Перед собравшимися своим опытом сотрудничества с РСХБ поделился владелец компании ООО «Восток-2», производящей крупы в Косихинском районе Алтайского края. Это современное полностью автоматизированное предприятие вырабатывает продукцию, полностью соответствующую ГОСТ, из собственного сырья. В рамках программы компания заключила свой дебютный экспортный контракт на поставку гречневой крупы в Армению.

Пилотный проект совместных акселерационных программ между АО «Россельхозбанк» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) запустили летом этого года. Он предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. В пилотный проект вошел пул компаний АПК, прошедших отбор в Банке, для которых подготовлены индивидуальные дорожные карты на основании оценки характеристик экспортной зрелости. Конечной целью акселерационных программ является заключение компанией экспортного контракта, расширение географии экспорта и увеличение объемов экспортных поставок. Россельхозбанк стал одним из первых партнеров РЭЦ в программах развития экспортного потенциала российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации проектов для российских экспортеров АПК были закреплены сторонами во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

После завершения работы круглого стола клиенты в Алтайском филиале говорили не только о намерении воспользоваться услугами Россельхозбанка в этом сегменте деятельности, но и предлагали темы для подобных мероприятий в дальнейшем.