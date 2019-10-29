Алтайским моногородам не грозит «оптимизация»?

Новости 29.10.2019 16:50 15

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, пишут "Известия" со ссылкой на Госдуму.

В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. Эксперты сомневаются, что исключенные из него населенные пункты смогут решить свои проблемы без федеральных денег. Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу.

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В Минэке пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки. В ведомстве отметили, что необходимо собрать большой объём данных по всем муниципальным образованиям вокруг предприятий, а не только по 321 моногороду, поэтому глобальный пересмотр списка в министерстве планируют не ранее 2020 года.

Количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее 3 тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. Исходя из этих данных, моногородам Алтайского края потеря своего статуса не грозит.

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Всего в регионе пять территорий имеют статус моногорода. Это Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Одним из основных критериев для получения статуса моногорода является наличие градообразующего предприятия. В Новоалтайске это «Алтайвагон», в Заринске - «Алтай-Кокс», в Алейске - «Алейскзернопродукт» имени Старовойтова, в Яровом - «Алтайхимпром», в Степном Озере - «Кучуксульфат».

Отметим, что все 5 моногородов в крае входят в так называемую "желтую зону" - как территории, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.