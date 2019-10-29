Следком развенчал слухи о миллиардах бывшего борца с коррупцией в Алтайском крае

Новости 29.10.2019 16:20 1003

Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, судя по всему, не располагал имуществом, которое ранее ему приписывали СМИ. В частности по утверждению ряда изданий, за годы службы Надвоцкий якобы накопил около 1 млрд рублей.

В ходе расследования уголовного дела против бывшего антикоррупционера следствие наложило арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и $ 2000 (около 130 тысяч рублей по нынешнему курсу). Это было сделано во исполнение мер по обеспечению гражданского иска, сообщает региональный следком.

Уголовное дело Вадима Надвоцкого ушло в суд Новости 29.10.2019 10:30 В недавнем прошлом главный алтайский антикоррупционер обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ 965

Добавим, санкции статьи, по которой обвиняют Надвоцкого (ч. 6. ст. 290 УК РФ) предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Размер штрафа варьируется от 3 до 5 млн рублей или в размере от 80- до 100-кратной суммы взятки. Учитывая, что размер взятки, который следствие инкриминирует Надвоцкому, равен 12,9 млн рублей, речь в конечном счете может идти о "компенсации" в размере 1 млрд рублей.

Напомним, по версии правоохранителей, с 2016 по 2018 год Надвоцкий получил взятку от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение. Так, при наличии сведений о допускаемых в деятельности ООО нарушениях и признаках противоправных деяний работников Надвоцкий должен был не давать сотрудникам УЭБиПК и терподразделений указаний о проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных проверок. В случае их проведения - через указания тем же сотрудникам принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Суд еще на 3 месяца продлил пребывание в СИЗО главному алтайскому антикоррупционеру Новости 11.01.2019 19:47 Вадим Надвоцкий будет содержаться под стражей как минимум до середины апреля 1161

Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12,9 млн рублей. В ноябре 2018 года бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также его знакомый были задержаны сотрудниками УФСБ России.

В ходе предварительного следствия Надвоцкий полностью признал свою вину в содеянном, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) направлено органами следствия в суд.