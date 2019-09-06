Барнаульские власти открыли новую дорогу на Солнечной поляне

Новости 29.10.2019 14:45 476

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк вместе с представителями краевого Минтранса, работниками подрядной организации и депутатами Барнаульской Гордумы приняли участие в церемонии открытия построенной дороги. Ее строительство осуществлялась в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги».

К дорожно-строительным работам по улице Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов бригады приступили в начале июня текущего года.

Вячеслав Франк поблагодарил работников подрядной организации за работу и подчеркнул, что данный участок дороги имеет большое значение для выхода инфраструктуры Барнаула на новый уровень.

«По проекту данный участок дороги у нас должен был быть открыт в 2020 году, но мы обратились к губернатору края Виктору Томенко и попросили дополнительное финансирование. Он нас услышал, «дорожники» также отнеслись к нашей просьбе с энтузиазмом и работали в высоком темпе. Это позволило ввести в эксплуатацию дорогу уже в этом году», - рассказал Франк.

Он также отметил, что дорога «не из дешевых», поэтому нет сомнения в ее качестве. На строительном участке расчистили полосу отвода от насаждений и кустарников, сняли растительный слой для дальнейшей рекультивации, выполнили земляные работы по основной проезжей части и подготовку к укладке ливневой канализации протяженностью 617 м с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев.

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Также были установлены футляры на действующих сетях водоснабжения ОАО «Барнаульский Водоканал» протяженностью 54 м, выполнено устройство дополнительного слоя основания толщиной 36 см, основания из щебня по способу заклинки толщиной 20 см и 14 см, нижнего и среднего слоев асфальтобетонного покрытия, устройство 2 остановочных карманов. Новый участок дороги длинной более 800 м и шириной полотна около 15 м обошелся в 147 млн рублей.

По словам руководителя подрядной организации Барнаульского ДСУ-4 Николая Данилина, дополнительно выделенные средства помогли завершить строительство дороги в текущем году, хотя изначально планировалось иначе.

«Работы велись, что называется, «с нуля». Построили дорогу на четыре полосы, потому как предпочли работать на перспективу с прогнозом на достаточную загруженность этой дороги. Вероятно, в настоящее время она не будет полностью загружена, но автомобилизация населения не стоит на месте и в какой-то момент движение здесь станет насыщенным», - отметил он.

Необходимость в строительстве указанного участка улице Солнечная Поляна возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон и интенсивным движением легкового автотранспорта. Также роль сыграли многочисленные обращения местных жителей.

Реализация данного проекта позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиастов, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Юрина, Антона Петрова, снять социальную напряженность в микрорайоне Солнечная Поляна, вызванную движением транзитного транспорта, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в районе новой дороги.