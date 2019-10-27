Что известно о погибших в резонансном ДТП на алтайской трассе?

Новости 29.10.2019 15:15 416

Крупное ДТП, произошедшее 26 октября на трассе Барнаул-Алейск в Топчихинском районе, унесло жизнь восьмерых человек. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Микроавтобус, в который въехал легковой автомобиль, вез группу артистов на барнаульский конкурс. Четверо из них погибли. О том, кем были погибшие артисты, пишет «АиФ-Алтай».

Лидия Афанасьева

В понедельник, 28 октября в селе Кабаково прошли похороны Лидии Афанасьевой. Она была одной из участниц коллектива «Сударушка». Родилась в селе Кабаково. Много лет прожила в Киргизии. В родном селе на ферме отработала 15 лет, потом 10 лет работала в магазине. На пенсии занималась воспитанием троих внуков, параллельно посвящая себя творчеству в коллективе местных артистов.

«Нет ее больше с нами, но для нас она была светлым человеком с большой буквы и останется с нами всегда. Мы ее любим и будем помнить всегда, она останется в наших сердцах, светлая женщина, лучик света для нас», - пишут в комментариях под фото Лидии на ее странице в соцсети.

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Валентина Попова

Еще одна погибшая артистка входила в состав фольклорного коллектива с момента его основания в 80-х годах, то есть более 30 лет. Она родилась в селе Кабаково Алейского района. Окончив семь классов, пошла работать свинаркой на ферму. Проработав там два года, пошла учиться на шофера, однако по специальности работу найти не удалось и ей пришлось вернуться на ферму, где она проработала еще 17 лет. В 1959 году Валентина Попова вышла замуж за своего однофамильца, от которого родила троих детей. У женщины остались семеро внуков и четверо правнуков.

Светлана Гетманова

В коллективе она оказалась, потому что любила петь. Родилась в Кашино как и Лидия Афанасьева жила в Киргизии. Туда переехала, когда ей было 7 лет, а прожила там 25 лет. Занялась творчеством она в 1995 году. Помимо пения она читала для публики произведения: прозы «Чудик» Шукшина и «Калина – ягода». У нее остались трое внуков.

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Мария Мартюшова

Она была режиссером массовых постановок «Информационно-методического центра» и сопровождала «Сударушек» в Барнаул на VII открытый краевой фестиваль «Творчество серебряного возраста». О ней узнать ничего не удалось.

«Это замечательные женщины, удивительно чистые, честные, отзывчивые, открытые, люди, искренне стремившиеся улучшить жизнь своим творчеством. Горько сознавать, что остались нереализованными планы, не осуществились мечты, которыми были полны эти яркие, жизнерадостные и талантливые люди, что остались неспетыми их песни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте районной администрации.

Напомним, на трассе Барнаул-Рубцовск в Топчихинском районе лоб в лоб столкнулись минивен Nissan и микроавтобус Fiat Ducato, который вез артистов в Барнаул. В Nissan погибли двое мужчин, пожилая женщина и ребенок.