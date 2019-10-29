«Учителя ищем, но потребности нет»: власти рассказали о «закрытой» СМИ сельской школе

Новости 29.10.2019 13:35 374

В селе Большая Тихая Солонешенского района созданы все необходимые условия для получения школьного образования. Такое заявление сделали в местной администрации.

Представители администрации Солонешенского района рассказали «Политсибру», что информация в социальных сетях о том, что в селе Большая Тихая дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности.

«На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе Большая Тихая является филиалом МБОУ «Тумановская СОШ», в ней обучается 4 ребенка и 1 учащийся на дому (к нему приезжает учитель). Все дети, обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус и школа не закрыта, подвоз – временная мера, согласованная с родителями. Надо отметить, что детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации», - сказал глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев.

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По словам председателя комитета по образованию Солонешенского района Надежды Шедереко, в данный момент идет поиск учителя, однако острой потребности в вакансии нет. Это связано с тем, что все необходимые условия для получения образования созданы.

«С переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2019 года заработная плата педагога в школе Большая Тихая увеличится в сравнении с 2018 годом на 50%. Также будет предоставлено жилье», - отметила она.

В правительстве Алтайского края отметили, что данный вопрос муниципалитета находится на постоянном контроле регионального Минобра.

«Детей, не получающих образования в крае нет. Всем созданы условия для его получения».

Напомним, что ранее в ТГ-канале «Алтайские крайности» появилась информация о закрытии школы в селе Большая Тихая, из-за чего родителям школьникам было предложено перевести их в школу-интернат в селе Карпово.